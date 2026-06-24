Telegram vuelve a operar en la India: la aplicación regresa a Google Play

Tras las restricciones temporales impuestas por el gobierno indio, el mensajero Telegram ha regresado oficialmente a la plataforma Google Play en el país. La aplicación ha vuelto a estar disponible para su descarga después de un bloqueo de varios días. Esta decisión ha sido una noticia esperada para millones de usuarios en la India, uno de los mercados más grandes del mundo para el mensajero. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Cabe recordar que las restricciones al servicio de Telegram se implementaron a partir del 16 de junio de este año. Esto se debió a la filtración de preguntas de un examen nacional de cualificación para el ingreso a facultades de medicina a través del mensajero. Tras este conflicto, los resultados del examen fueron anulados y se programaron procesos de repetición. El gobierno decidió suspender la actividad del servicio para controlar la situación.

Motivos del bloqueo y decisión judicial

Según información de ixbt.com, el 17 de junio Telegram fue retirado tanto de Google Play como de la App Store. Posteriormente, el 19 de junio, el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que estas acciones del gobierno eran legales. La sentencia destacó que existían motivos suficientes para bloquear temporalmente el mensajero para garantizar la seguridad nacional y la transparencia en el sistema educativo.

El bloqueo del mensajero provocó una tendencia tecnológica inesperada en el país. Se informó que, en las 24 horas siguientes a la imposición de las restricciones, las descargas de aplicaciones VPN en la India alcanzaron las 919 000. Este es el récord más alto registrado desde principios de 2025, lo que demuestra que los usuarios no querían renunciar a sus medios de comunicación.

La postura de Pavel Durov

El fundador de Telegram, Pavel Durov, al reaccionar a esta situación, informó que el bloqueo afectó a casi 150 millones de usuarios en la India. Según él, tales medidas no resuelven el problema de la filtración de datos, ya que la difusión de los materiales simplemente se traslada a otras plataformas.

Actualmente, los usuarios de Android pueden descargar la aplicación sin problemas, mientras que los trabajos de restauración de la aplicación en la App Store para dispositivos iOS continúan. Según los expertos, los propietarios de dispositivos Apple también podrán utilizar plenamente el mensajero en las próximas horas.

Esta noticia también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que Telegram es el medio de comunicación más popular en nuestro país. Bloqueos de este tipo a escala global ponen una vez más en la agenda la política de seguridad de la plataforma y su cooperación con los Estados.