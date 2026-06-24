China prepara una nueva era espacial: revelada una cohete reutilizable de 7 metros

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China prepara una nueva era espacial: revelada una cohete reutilizable de 7 metros

China está llevando su estrategia de conquista espacial a un nuevo nivel. Se ha revelado que los expertos del país han comenzado a desarrollar un lanzador de nueva generación reutilizable con un diámetro de 7 metros. Se espera que este proyecto llene el vacío entre los cohetes Long March 10, actualmente en desarrollo, y el Long March 9 de carga extrapesada. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, la información sobre el nuevo proyecto se reveló a través de varias pruebas indirectas. En particular, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) anunció una licitación estatal para la compra de equipos especiales de soldadura para tanques de combustible de 7 metros de diámetro. Asimismo, la entrega de un anillo gigante de acero inoxidable de 7,5 metros de diámetro por la empresa Wuxi Parker New Materials para un «modelo importante» confirma estos datos.

Capacidades técnicas y enfoque estratégico

Según la estrategia propuesta por la Academia China de Tecnología de Cohetes (CALT), el país pretende formar una familia de cohetes de 5, 7 y 10 metros de diámetro para el transporte espacial. Actualmente, el Long March 10 de 5 metros se prepara para el programa lunar, mientras que el Long March 9 de 10,6 metros está previsto que vuele en la década de 2030. La nueva clase de 7 metros tendrá la capacidad de llevar entre 25 y 50 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja.

Una de las características principales del nuevo cohete es el uso de motores de metano. Se presume que se utilizarán motores YF-209 con un empuje de 80 toneladas y 200 toneladas. Además, se ha seleccionado el acero inoxidable de alta resistencia como material del fuselaje en lugar de las aleaciones de aluminio. Este método permite fabricar las estructuras de manera más rápida y económica.

Problemas de logística e infraestructura

La fabricación y el transporte de cohetes de tales dimensiones presentan desafíos específicos. El transporte de estructuras de más de 7 metros de diámetro por ferrocarril o carretera es imposible. Por ello, China planea organizar la producción de estos cohetes directamente en zonas costeras y cerca del cosmodromo de Wenchang, en la isla de Hainan.

La dirección del cosmodromo de Hainan confirmó la futura construcción de nuevas plataformas de lanzamiento para cohetes de 7 y 10 metros de diámetro. Actualmente, los complejos existentes solo pueden aceptar lanzadores de hasta 5 metros. La expansión del cosmodromo dará a China una gran ventaja en la creación de grandes constelaciones de satélites y la construcción de estaciones masivas en el espacio.

La implementación de este proyecto aumentará significativamente la competitividad de China en el espacio. Las tecnologías reutilizables reducirán el costo de los vuelos, haciendo que el transporte de carga espacial sea más masivo y conveniente. Esto, a su vez, servirá para fortalecer la posición de China en la carrera espacial global.

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Abror Shuhratov
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