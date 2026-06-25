Slate elige un nuevo tipo de batería para su pick-up eléctrico asequible

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Slate elige un nuevo tipo de batería para su pick-up eléctrico asequible

La startup estadounidense Slate ha realizado un cambio inesperado en su proyecto de pick-up eléctrico compacto y económico. Para mantener el precio del vehículo en 24 950 dólares, la empresa decidió renovar completamente su tecnología de baterías. Esta decisión no solo depende de las especificaciones técnicas, sino también de las tendencias económicas del mercado global de vehículos eléctricos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Inicialmente, Slate planeaba utilizar celdas de níquel-manganeso-cobalto (NMC). Esta composición química se destaca por su alta densidad energética, permitiendo recorrer largas distancias con una sola carga. Sin embargo, quedó claro que el costo extremadamente alto del níquel y el cobalto afectaría negativamente el precio final del producto. Como resultado, la empresa prefirió cambiar a la tecnología de litio-ferro-fosfato (LFP).

Ventajas de la tecnología LFP y cambios en el mercado

Las baterías LFP son aproximadamente un 40 % más baratas que las alternativas NMC. La razón principal es el uso de hierro, común y económico, en lugar de metales preciosos. Aunque las celdas LFP quedan ligeramente atrás en densidad energética, las tecnologías modernas han logrado reducir significativamente esta diferencia. Slate logró aumentar la autonomía estándar de la batería de 150 millas (241 km) a 205 millas (330 km).

Según ixbt.com, Slate colabora con la empresa china Gotion en este proyecto. Un aspecto notable es que las celdas de la batería se producen en una planta en el estado de Illinois, EE. UU. Esto permite aprovechar los incentivos fiscales de la legislación estadounidense y reducir los costos logísticos.

Un nuevo estándar en la industria

Hoy en día, gigantes automotrices como Tesla, Ford, GM y Rivian también han comenzado a utilizar baterías LFP para sus modelos populares. Esta tendencia contribuye a la reducción de precios y a la masificación del mercado de vehículos eléctricos. Slate sigue este camino implementando la tecnología "cell-to-pack".

Teniendo en cuenta que la tecnología LFP (Blade Battery) ya está muy extendida en el mercado de Uzbekistán a través de marcas como BYD, se puede ver que el camino elegido por Slate es la solución más eficiente a nivel global. La combinación de un precio bajo y una autonomía suficiente sigue siendo el factor principal para que los vehículos eléctricos compitan con los coches tradicionales de motor de combustión interna.

En conclusión, el cambio de estrategia de Slate representa un enfoque pragmático en la industria de los vehículos eléctricos. Para los consumidores, una tecnología fiable, asequible y que responda a las necesidades diarias se está volviendo más importante que una batería extremadamente cara y de largo alcance.

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Nodirbek Razzokov
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