Regalo inesperado de Samsung: llega actualización para Galaxy S8 y Note 8

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Regalo inesperado de Samsung: llega actualización para Galaxy S8 y Note 8

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha anunciado una actualización de software inesperada para sus smartphones con casi diez años de historia. A pesar de que el periodo de soporte oficial terminó hace varios años, los dispositivos Galaxy S8, Galaxy S8+ y Galaxy Note 8 han comenzado a recibir un nuevo firmware. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Estos tres modelos fueron lanzados al mercado en 2017 y, en su momento, provocaron una verdadera revolución en la industria de los dispositivos móviles. Normalmente, los fabricantes olvidan por completo estos modelos antiguos, pero Samsung decidió revisar el sistema teniendo en cuenta la lealtad de los usuarios. La última actualización para estos dispositivos se presentó en 2022.

Estabilidad y eficiencia del sistema

Según información de ixbt.com, el nuevo firmware se está distribuyendo actualmente para los dispositivos en la red del operador Verizon en EE. UU. A partir del 11 de junio, los usuarios comenzaron a ver notificaciones de actualización del sistema en sus smartphones. Esta actualización está orientada a mejorar la eficiencia general del funcionamiento del dispositivo.

Según la documentación, el nuevo paquete incluye los siguientes cambios:

  • Optimización del funcionamiento del sistema;
  • Aumento de la estabilidad general del dispositivo;
  • Mejora del rendimiento operativo.
Cabe señalar que esta actualización no añade nuevas funciones a los smartphones. Asimismo, los paquetes de seguridad permanecen sin cambios: los dispositivos siguen funcionando basados en los protocolos de seguridad lanzados en 2021. No obstante, que el fabricante preste atención a modelos tan antiguos es un caso poco común en el mundo de la tecnología.

Expectativas para Uzbekistán y otras regiones

Por ahora, este firmware solo ha sido confirmado para el mercado estadounidense. No hay información oficial sobre cuándo se presentará la actualización para los propietarios de Galaxy S8 y Galaxy Note 8 en otras regiones, especialmente en Uzbekistán. Normalmente, estas correcciones técnicas se extienden gradualmente a otras zonas.

En el mercado de smartphones de Uzbekistán, los dispositivos Samsung siguen ocupando los primeros lugares. Aunque los modelos Galaxy S8 y Note 8 están moralmente obsoletos hoy en día, todavía tienen compradores en el mercado de segunda mano debido a su pantalla de calidad y chasis robusto. Sin duda, este paso del fabricante reforzará aún más la confianza de los usuarios en la marca.

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Abror Shuhratov
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