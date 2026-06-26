Honor presenta el smartphone ultra resistente X80 Pro Max: batería de 11 000 mAh y brillo récord

El gigante tecnológico chino Honor ha lanzado oficialmente el nuevo smartphone Honor X80 Pro Max, destinado a revolucionar el segmento de gama media. Este dispositivo se distingue claramente de sus competidores por su autonomía sin precedentes y las capacidades de su pantalla. El dispositivo establece nuevos estándares no solo en potencia, sino también en durabilidad. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica más destacada del smartphone es su enorme batería de 11 000 mAh. Según ixbt.com, esta capacidad permite al dispositivo realizar transmisiones en vivo (streaming) durante más de 26 horas seguidas. Esta cifra es un resultado récord entre los smartphones modernos. Además, el gadget soporta carga rápida de 90 W y carga inversa de 27 W.

Tecnologías de pantalla y nivel de protección

El Honor X80 Pro Max también está listo para sorprender a los usuarios en cuanto a su pantalla. La pantalla de 6,8 pulgadas tiene una resolución 1.5K (1280 x 2788) y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Lo más sorprendente es que el brillo máximo de la pantalla alcanza los 10 000 nits, lo que garantiza una imagen ultra clara incluso bajo la luz solar.

El dispositivo es notable no solo por su potencia interna, sino también por su protección externa. Cuenta con certificación IP69K, lo que significa que no solo es resistente al agua y al polvo, sino también a chorros de agua caliente a alta presión. En climas cálidos y condiciones polvorientas, este nivel de protección supone sin duda una ventaja adicional para los usuarios.

Especificaciones técnicas y garantía

El hardware del smartphone está basado en el procesador Snapdragon 6 Gen 5. Según las necesidades del comprador, se pueden elegir las siguientes configuraciones :

de 8 GB a 12 GB de memoria RAM ;

hasta 512 GB de almacenamiento interno (flash-storage) ;

módulo NFC y puerto infrarrojo ;

altavoces estéreo y sistema MagicOS 10.0 (basado en Android 16).

En cuanto a la cámara, el Honor X80 Pro Max cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS) y una cámara frontal de 8 megapíxeles, lo que permite obtener fotos de calidad para un smartphone de gama media.

El fabricante confía tanto en la calidad de su producto que ofrece una garantía de sustitución gratuita de pantalla y batería durante dos años para los dispositivos adquiridos en el mercado chino. El precio inicial del dispositivo comienza en aproximadamente 290 dólares y llega hasta los 410 dólares en la configuración máxima. Esta relación precio-prestaciones refuerza significativamente la posición de la marca Honor en la gama media.