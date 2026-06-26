La NASA cancela cuatro proyectos del programa Artemis debido al aumento de costos

·7·Tecnología
La NASA cancela cuatro proyectos del programa Artemis debido al aumento de costos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) ha decidido detener cuatro proyectos principales dentro de su vasto programa lunar Artemis. Esto se debe a que el costo total de dichos proyectos aumentó repentinamente y los plazos se retrasaron varios años. Un informe publicado por la oficina del inspector general de la NASA destaca que esta decisión es una medida necesaria para mantener la estabilidad financiera de la agencia. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información, el valor inicialmente estimado de los cuatro proyectos cancelados era de 2.800 millones de dólares. Sin embargo, durante el proceso de desarrollo, esta cifra casi se duplicó, alcanzando los 5.900 millones de dólares. Al mismo tiempo, los plazos de entrega de estos equipos se retrasaron 7 años respecto a lo previsto. Según las conclusiones de los auditores, si los proyectos no se hubieran detenido, los costos y el tiempo invertido habrían seguido aumentando inevitablemente.

Cambio de prioridades estratégicas

La administración de la NASA había anunciado el abandono de estos proyectos como parte de una nueva estrategia llamada Ignition, anunciada en marzo. La dirección de la agencia ahora centra su atención en la construcción de una base permanente directamente en la superficie de la Luna, en lugar de crear infraestructura en la órbita lunar. Esto requiere una simplificación de la arquitectura general del programa Artemis.

Entre los proyectos cancelados se encontraban componentes críticos como una nueva etapa superior para el cohete superpesado Space Launch System (SLS) y el Universal Stage Adapter. Aunque algunos contratistas y representantes de la comunidad espacial criticaron la detención de proyectos con un alto nivel de preparación, la NASA aclaró que estos dispositivos no son vitales para el primer aterrizaje humano en la Luna.

¿Por qué aumentaron tanto los costos?

El proyecto Universal Stage Adapter es un ejemplo claro de la pérdida de control de los costos. El contrato firmado con la empresa Dynetics en 2017 tenía un valor de 131 millones de dólares. Al momento del cierre del proyecto, su precio había alcanzado los 353 millones de dólares. Los auditores estiman que, de haber continuado los trabajos, este adaptador fabricado con material compuesto simple habría costado 500 millones de dólares y no habría estado listo hasta 2030.

  • Aumento del valor de los proyectos de 2.800 a 5.900 millones de dólares;
  • Retraso de 7 años en los plazos de entrega;
  • Incumplimiento de los términos contractuales por parte de los contratistas;
  • Revisión de los planes de la estación Lunar Gateway en la órbita lunar.
Además, el futuro de la estación orbital Lunar Gateway también está en duda. La instrucción dada a la empresa Northrop Grumman para detener los trabajos en el módulo Habitation and Logistics Outpost confirma que la agencia está abandonando por completo el concepto anterior. Según escribe la publicación ixbt.com, tales decisiones permiten a la NASA ahorrar fondos y dirigirlos hacia tecnologías más importantes que aseguren la presencia sostenible de la humanidad en la Luna.

NASAArtemisEspacioLunaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Vivo presenta el nuevo smartphone Y6a con batería de 7200 mAh y protección IP69Vivo presenta el nuevo smartphone Y6a con batería de 7200 mAh y protección IP69Hoy, 16:51Identificados los operadores más rápidos y estables en las autopistas de la región de MoscúIdentificados los operadores más rápidos y estables en las autopistas de la región de MoscúHoy, 16:27Cambia la visión de la geología de Marte: descubren un vasto sistema magmático en el planeta rojoCambia la visión de la geología de Marte: descubren un vasto sistema magmático en el planeta rojoHoy, 15:27SpaceX logra una superioridad absoluta en la carrera espacial: 76 vuelos y cero erroresSpaceX logra una superioridad absoluta en la carrera espacial: 76 vuelos y cero erroresHoy, 14:56Nothing Phone 4b filtrado antes de su presentación: especificaciones y característicasNothing Phone 4b filtrado antes de su presentación: especificaciones y característicasHoy, 14:22El regreso de las phablets: Nubia presenta el Neo 5 Max con una pantalla gigante de 7,5 pulgadasEl regreso de las phablets: Nubia presenta el Neo 5 Max con una pantalla gigante de 7,5 pulgadasHoy, 13:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez