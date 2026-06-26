La NASA cancela cuatro proyectos del programa Artemis debido al aumento de costos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) ha decidido detener cuatro proyectos principales dentro de su vasto programa lunar Artemis. Esto se debe a que el costo total de dichos proyectos aumentó repentinamente y los plazos se retrasaron varios años. Un informe publicado por la oficina del inspector general de la NASA destaca que esta decisión es una medida necesaria para mantener la estabilidad financiera de la agencia. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información, el valor inicialmente estimado de los cuatro proyectos cancelados era de 2.800 millones de dólares. Sin embargo, durante el proceso de desarrollo, esta cifra casi se duplicó, alcanzando los 5.900 millones de dólares. Al mismo tiempo, los plazos de entrega de estos equipos se retrasaron 7 años respecto a lo previsto. Según las conclusiones de los auditores, si los proyectos no se hubieran detenido, los costos y el tiempo invertido habrían seguido aumentando inevitablemente.

Cambio de prioridades estratégicas

La administración de la NASA había anunciado el abandono de estos proyectos como parte de una nueva estrategia llamada Ignition, anunciada en marzo. La dirección de la agencia ahora centra su atención en la construcción de una base permanente directamente en la superficie de la Luna, en lugar de crear infraestructura en la órbita lunar. Esto requiere una simplificación de la arquitectura general del programa Artemis.

Entre los proyectos cancelados se encontraban componentes críticos como una nueva etapa superior para el cohete superpesado Space Launch System (SLS) y el Universal Stage Adapter. Aunque algunos contratistas y representantes de la comunidad espacial criticaron la detención de proyectos con un alto nivel de preparación, la NASA aclaró que estos dispositivos no son vitales para el primer aterrizaje humano en la Luna.

¿Por qué aumentaron tanto los costos?

El proyecto Universal Stage Adapter es un ejemplo claro de la pérdida de control de los costos. El contrato firmado con la empresa Dynetics en 2017 tenía un valor de 131 millones de dólares. Al momento del cierre del proyecto, su precio había alcanzado los 353 millones de dólares. Los auditores estiman que, de haber continuado los trabajos, este adaptador fabricado con material compuesto simple habría costado 500 millones de dólares y no habría estado listo hasta 2030.

Aumento del valor de los proyectos de 2.800 a 5.900 millones de dólares;

Retraso de 7 años en los plazos de entrega;

Incumplimiento de los términos contractuales por parte de los contratistas;

Revisión de los planes de la estación Lunar Gateway en la órbita lunar.

Además, el futuro de la estación orbital Lunar Gateway también está en duda. La instrucción dada a la empresa Northrop Grumman para detener los trabajos en el módulo Habitation and Logistics Outpost confirma que la agencia está abandonando por completo el concepto anterior. Según escribe la publicación ixbt.com, tales decisiones permiten a la NASA ahorrar fondos y dirigirlos hacia tecnologías más importantes que aseguren la presencia sostenible de la humanidad en la Luna.