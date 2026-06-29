La Corte Suprema de EE. UU. dicta una sentencia histórica sobre la privacidad digital

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La Corte Suprema de EE. UU. dicta una sentencia histórica sobre la privacidad digital

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha limitado el uso de las órdenes de «geofence» (geovalla) utilizadas por las fuerzas del orden para obtener datos de ubicación de usuarios de smartphones. Esta decisión, adoptada por 6 votos contra 3, se considera un paso crucial en la protección del derecho a la privacidad en la era digital. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el fallo, cada individuo tiene derecho a una expectativa razonable de privacidad respecto a los datos de ubicación recopilados a través de su dispositivo móvil. Esto significa que, de ahora en adelante, la policía de EE. UU. y otros servicios especiales deberán obtener una orden judicial específica antes de solicitar a gigantes tecnológicos como Google los datos históricos de ubicación de los usuarios.

¿Qué son las órdenes de geofence y por qué son peligrosas?

Las órdenes de geofence generalmente permiten a la policía obtener información sobre todos los propietarios de smartphones que estuvieron en un área y periodo de tiempo determinados. Por ejemplo, se traza un mapa alrededor del lugar de un crimen y se solicita a empresas como Google la lista de todos los usuarios que estuvieron allí en ese momento. Los críticos llaman a esto «buscar primero y sospechar después», ya que en este proceso los datos personales de miles de personas inocentes han caído en manos de las fuerzas del orden.

La Corte Suprema subrayó en su decisión que los usuarios no comparten voluntariamente sus datos de ubicación con el público al utilizar los servicios de Google. Si se considerara que estos datos se comparten voluntariamente, se aplicaría la «doctrina de terceros» de la legislación estadounidense, permitiendo a la policía obtener la información sin orden judicial.

Derechos humanos y control tecnológico

Este caso fue examinado en el marco del proceso Chatrie v. United States. Okello Chatrie, acusado de robo bancario, alegó que las pruebas en su contra fueron obtenidas de manera inconstitucional. Sus abogados intentaron demostrar que las órdenes de geofence violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege contra registros e incautaciones arbitrarias.

El tribunal no prohibió totalmente las órdenes de geofence, pero endureció estrictamente las condiciones para su aplicación. Ahora, la policía debe presentar «causa probable» (probable cause) que indique la relación de una persona específica con el crimen y formular la solicitud en el ámbito más restringido posible. Se espera que esta decisión sea un modelo no solo en EE. UU., sino en todo el mundo, para mantener el equilibrio entre la vigilancia digital y la privacidad.

Esta noticia también es de gran relevancia para los usuarios uzbekos. Las plataformas tecnológicas globales suelen adaptar sus políticas de privacidad basándose en las decisiones de la Corte Suprema de EE. UU., lo que afecta indirectamente la seguridad de los datos de los usuarios en todo el mundo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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