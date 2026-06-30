La red social X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk, ha facilitado considerablemente el acceso a su base de datos para los asistentes de AI y los desarrolladores. La empresa anunció el lanzamiento de un servidor especial basado en el estándar Model Context Protocol (MCP). Esta novedad permite que aplicaciones de AI como Claude, Cursor y Grok Build utilicen datos en tiempo real de la plataforma X. Así lo informa Techcrunch.com informa indica.

El MCP es un estándar abierto que define la forma en que los modelos de AI se comunican con servicios y herramientas externas. Anteriormente, los desarrolladores debían crear sus propios servidores, alojarlos y gestionar procesos de autenticación complejos para integrar sus bots de AI con X. Ahora, la propia plataforma X proporciona esta infraestructura, lo que permite a los especialistas ahorrar tiempo.

AI e intercambio de datos

Según ixbt.com, el nuevo sistema permite a los usuarios conectar directamente herramientas de AI a la plataforma a través de sus credenciales de cuenta. Esto significa que ahora será más fácil para los asistentes de AI buscar posts, estudiar datos de usuario y analizar conversaciones en tendencia. Este paso es una acción estratégica para convertir la plataforma X no solo en una red social, sino en un centro global de datos y recursos analíticos.

Bienvenida a una nueva era de colaboración: con esta iniciativa, X se une a gigantes tecnológicos como GitHub, Slack, Notion, Stripe y Salesforce. Estas empresas ya han lanzado sus servidores MCP oficiales, contribuyendo al desarrollo del ecosistema de AI. Esto también abre nuevas oportunidades para los desarrolladores en Uzbekistán, ya que la creación de bots de AI que analicen tendencias globales se ha simplificado considerablemente.

Cuestiones de spam y seguridad

Sin embargo, la simplificación del proceso de conexión ha generado preocupaciones sobre el aumento de posts de spam automatizados en la plataforma. No obstante, la dirección de X subraya que las reglas de la API de la plataforma siguen vigentes. La empresa actualiza regularmente su sistema de detección y bloqueo de comportamientos sospechosos.

Cabe recordar que, a principios de este año, la plataforma X actualizó su sistema API v2, reforzando las medidas contra el spam generado por AI. Asimismo, los precios para publicar posts han aumentado: actualmente, publicar un post simple cuesta 0,015 dólares y un post con enlace 0,20 dólares. Estas medidas están orientadas a proteger la plataforma de los bots y el contenido de baja calidad.

En conclusión, el lanzamiento del servidor MCP de la plataforma X ayudará a integrar más profundamente las tecnologías de AI en la vida cotidiana y los procesos de negocio. Ahora, las herramientas de AI podrán utilizar de manera más eficiente los datos de X, uno de los flujos de información más rápidos del mundo.