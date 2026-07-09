Conflicto entre Truecaller y el regulador de la India: ¿quién se beneficia de la lucha contra el spam?

El servicio mundialmente conocido Truecaller ha entrado en conflicto abierto con el regulador local de telecomunicaciones (TRAI) en la India, su mercado más grande. La dirección de la empresa afirma que las nuevas regulaciones del país dificultan la protección de los consumidores contra llamadas no deseadas y abren la puerta a los estafadores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El CEO de Truecaller, Rishit Jhunjhunwala, criticó duramente al TRAI en su cuenta de X. Según él, el regulador ha prohibido a la aplicación Truecaller mostrar información sobre llamadas provenientes de las series de números 1400 y 1600. Esto reduce la confianza de los usuarios y perjudica el sistema de llamadas comerciales.

El conflicto comenzó con las nuevas normas introducidas en 2024. Según estas, el gobierno de la India reservó la serie 1400 para telemarketing (publicidad) y la serie 1600 para servicios y notificaciones de transacciones. El regulador cree que este sistema debería ayudar a los usuarios a distinguir las llamadas comerciales oficiales de los estafadores.

La verdad detrás de los números

Sin embargo, los datos de Truecaller muestran lo contrario. Según Rishit Jhunjhunwala, los usuarios ya no confían en estas series de números especiales. En los últimos ocho meses, los usuarios de Truecaller han ignorado el 81% de las llamadas de la serie 1400 y el 79% de las de la serie 1600.

Además, durante este periodo, estas dos series de números han sido bloqueadas manualmente 74 millones de veces por los usuarios. El bloqueo de números de la serie 1600 se ha triplicado desde octubre pasado. Como Truecaller no puede marcar estos números directamente como «spam», la empresa se vio obligada a introducir la etiqueta «Bloqueado frecuentemente» (Frequently Blocked) para advertir a los usuarios.

La escalada de la situación fue provocada por un informe de The Economic Times. Según este, el TRAI ha solicitado facultades para tomar medidas contra aplicaciones como Truecaller, Hiya y Whoscall. El regulador considera ilegal que estas aplicaciones marquen los números comerciales oficiales como «spam».

Importancia del mercado y próximos pasos

La India es considerada una zona estratégica vital para Truecaller. De los 500 millones de usuarios activos de la empresa en todo el mundo, más de 350 millones se encuentran en la India. Por eso, la empresa reacciona con firmeza ante cualquier restricción en este mercado.

El CEO Rishit Jhunjhunwala declaró en un comunicado que Truecaller está dispuesto a proporcionar todos los datos internos al Ministerio de Tecnologías de la Información de la India. Subrayó que cualquier decisión regulatoria debe basarse en pruebas concretas y en la experiencia real de los usuarios, no en suposiciones.

Por ahora, el gobierno de la India y el regulador no han respondido oficialmente a las críticas públicas de la dirección de Truecaller. Según ixbt.com, este conflicto podría afectar no solo a la India, sino también a los principios de protección de datos personales y al funcionamiento de las aplicaciones de seguridad digital en todo el mundo.