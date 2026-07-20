Lamine Yamal y España campeones del mundo: La joven estrella celebró la victoria con su novia

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Lamine Yamal y España campeones del mundo: La joven estrella celebró la victoria con su novia

La selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026, disputado en tierras estadounidenses. Tras un dramático encuentro en el majestuoso estadio de Nueva Jersey, una de las grandes estrellas del torneo, Lamine Yamal, se convirtió en el centro de atención. El delantero del FC Barcelona celebró este enorme éxito junto a su novia, Ines Garcia Santos. Así lo informa Goal.com .

La final fue, como se esperaba, un duelo de alta intensidad. El tiempo reglamentario entre la Argentina liderada por Lionel Messi y la España llena de jóvenes talentos terminó sin goles. Fue solo en la prórroga cuando un solitario tanto de Ferran Torres otorgó la medalla de oro a los españoles. Según Goal.com, aunque Lamine Yamal no marcó en la final, su juego y esfuerzo durante todo el torneo fueron fundamentales para la victoria de su equipo.

Momentos románticos en el campo

Tras la ceremonia de entrega de medallas, se vivió un ambiente festivo sobre el césped. La famosa bloguera de moda y modelo Ines Garcia compartió en sus redes sociales una foto junto a Lamine Yamal, felicitándolo por la victoria histórica. «Lo lograste. Felicidades mi amor, ya eres campeón del mundo», escribió Garcia en su publicación. El joven futbolista respondió expresando su amor y gratitud.

Según los informes, la pareja hizo pública su relación a principios de 2026. Los aficionados llaman a Ines el «amuleto de la suerte» del jugador en las redes sociales. Muchos destacan que, a pesar de su corta edad, Yamal está gestionando la fama y la presión de manera ejemplar, siendo el apoyo de sus seres queridos y de su novia un factor clave.

Resultado histórico y un futuro brillante

Para Lamine Yamal, esta victoria supone un nuevo hito en su carrera. Con 19 años y 6 días, el jugador suma la Copa del Mundo a su palmarés tras el título de la Eurocopa 2024. Lograr tales resultados a esta edad es un fenómeno poco común en la historia del fútbol. La nueva generación de la selección española ha logrado así restaurar su hegemonía en el fútbol mundial.

Esta victoria pasa a la historia como el segundo título mundial de España desde 2010. Para los aficionados argentinos, esta derrota marca un final doloroso para el que probablemente fue el último Mundial de Lionel Messi. Sin embargo, la comunidad futbolística centra ahora su atención en los héroes de una nueva era como Lamine Yamal, cuya destreza en el campo y sinceridad en su vida personal siguen ganándose el corazón de los seguidores.

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