Un repartidor uzbeko detenido en Japón por presunto acoso a una escolar

En el distrito de Setagaya, Japón, un repartidor de comida uzbeko de 45 años fue detenido bajo sospecha de realizar actos inapropiados contra una escolar de 10 años. Así lo informó Shueisha Online.

Según los informes, el incidente ocurrió el 5 de julio alrededor de las 17:00 horas. La niña abrió la puerta para recibir un pedido realizado por su madre, quien no se encontraba en casa. Se sospecha que el repartidor abrazó a la niña y realizó actos inapropiados contra ella.

La propia niña denunció el incidente a la policía. Las autoridades identificaron al sospechoso tras revisar los registros y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Según la publicación, el sospechoso confesó el delito. También se menciona que pudo haberse registrado en el servicio de entrega utilizando la identidad falsa de un ciudadano japonés.

Actualmente, la policía está llevando a cabo una investigación sobre el caso.