Comienza una carrera inesperada por el talento francés del Manchester City

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Comienza una carrera inesperada por el talento francés del Manchester City

Se está gestando un nuevo gran revuelo en el mercado de fichajes europeo. El actual campeón de Inglaterra, Manchester Cityve brillar a su centrocampista ofensivo francés, Rayan Cherki captando la atención de varios grandes clubes del continente. Según información del prestigioso medio TEAMtalk el campeón de Francia, Paris Saint-Germain (PSG) está planeando movimientos serios para fichar a la estrella de 23 años.

La lucha por Cherki no se limita al club parisino, ya que Liverpool, Chelsea y el Real Madrid también siguen la situación de cerca.

El plan del PSG y la presión financiera sobre el City

Los ojeadores y la directiva del club parisino consideran al mediapunta francés como una pieza ideal para la filosofía de su equipo:

  • Ataque invernal o gran acuerdo de verano: El PSG busca acelerar el traspaso de Cherki con una oferta oficial en el mercado de invierno o sentar las bases para el próximo verano;

  • La amenaza en torno alManchester City: Las fuentes indican que la probabilidad de este traspaso aumenta drásticamente si los «Citizens» enfrentan sanciones por el Fair Play Financiero de la Premier League.

El interés persistente del Real, Chelsea y Liverpool

Otros pretendientes no quieren retirarse fácilmente en la carrera por Rayan Cherki:

  • El interés histórico del Liverpool: Los Reds ya intentaron fichar al talento francés antes de que se marchara del Lyon alManchester City. El club sigue manteniendo al jugador en su radar;

  • Real Madrid y Chelsea: Los superclubes de Madrid y Londres estudian activamente la opción de Cherki para rejuvenecer y reforzar su línea de centrocampistas;

  • Estado de las negociaciones: TEAMtalk señala que, a pesar del alto interés, aún no se han iniciado negociaciones oficiales entre los clubes.

Estadísticas brillantes esta temporada: 6 acciones de gol en 8 partidos

El talento francés demuestra que el interés de los grandes clubes está justificado por su alto rendimiento en el Manchester City:

  • En todas las competiciones oficiales 8 partidos;

  • Goles anotados 4 goles;

  • Asistencias repartidas 2 asistencias.

La fiabilidad y creatividad de Cherki lo convierten en uno de los objetivos más valiosos y codiciados del mercado de fichajes 2026/2027.

Rayan CherkiParis Saint-GermainManchester CityLiverpoolFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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