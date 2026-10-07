¿Podría el Manchester City ser excluido incluso del Championship tras desafiar a la comisión independiente?

Considerado como el club más poderoso del fútbol inglés y mundial, Manchester Cityse encuentra en el momento más peligroso de su historia moderna. Tras ser declarado culpable de numerosas infracciones financieras por una comisión independiente, los «Citizens» han impugnado enérgicamente el veredicto y han presentado una apelación oficial. Según la información difundida por el influyente medio The Touchline si la apelación del club no prospera, podrían aplicarse al gigante mancuniano las sanciones más severas jamás vistas en la historia del fútbol.

Lo más aterrador es que el castigo no se limitaría a la expulsión de la Premier League (EPL); la existencia misma del club en el sistema del fútbol inglés está en duda.

Riesgo de descalificación total: el Championship podría no aceptarlos

Entre las sanciones previstas, el escenario más estricto está siendo apoyado seriamente por las autoridades del fútbol inglés:

Expulsión de la pirámide del fútbol: Por norma, un club expulsado de la máxima categoría desciende a las ligas inferiores. Sin embargo, en el caso del City, se está considerando la opción de prohibirle por completo participar en las competiciones de la English Football League (EFL) es decir, una exclusión total;

Cierre del sistema de ligas: La EFL engloba el segundo, tercer y cuarto nivel del sistema profesional del país: las divisiones Championship, League 1 y League 2 Si esta prohibición entra en vigor, el club no sería admitido ni siquiera en el sistema del Championship y, en la práctica, perdería su derecho al fútbol profesional.

Sanciones a los propietarios: posible prohibición de gestión

La nueva fase de las investigaciones financieras se centra también en la responsabilidad personal de los propietarios del club:

Retirada del derecho de gestión: Se debate la posibilidad de imponer un veto vitalicio o de larga duración a los propietarios del club (la dirección del City Football Group) para que no puedan gestionar ni participar en las actividades del «Manchester City»;

Crisis internacional: Esta decisión podría dar un golpe irreparable a los accionistas y flujos financieros del club, provocando la salida masiva de las estrellas del equipo y del cuerpo técnico.

Negación rotunda y última esperanza: la apelación

La directiva del Manchester City sigue rechazando sistemáticamente todas las acusaciones. Los abogados del club consideran infundadas las conclusiones de la comisión independiente y han puesto en marcha todos los recursos legales para lograr la absolución total del equipo.

El proceso de apelación en curso se está convirtiendo en una batalla decisiva que determinará no solo el futuro del Manchester City sino también la política financiera y los criterios de justicia de toda la Premier League inglesa.