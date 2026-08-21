El smartphone Sony Xperia 10 VIII aparece en una prueba de Geekbench

Al respecto, Ixbt.com informa .

Según informa ixbt.com, el smartphone de nueva generación se ha registrado en la base de datos de Geekbench 7.0. Se cree que el dispositivo con el número de modelo XQ-GH54 está destinado al mercado europeo.

Resultados del benchmark y especificaciones técnicas

Según los datos de la base de datos, el dispositivo probado obtuvo 871 puntos en un solo núcleo y 3028 puntos en varios núcleos. Estos resultados garantizan un rendimiento suficiente para las tareas cotidianas y las aplicaciones comunes.

Los resultados de la prueba muestran que el smartphone cuenta con un procesador fabricado por Qualcomm, cuya placa base aparece identificada con el código parrot. Los especialistas lograron identificar el componente principal del dispositivo mediante estos datos.

La publicación Sumaho Digest aclara que el procesador Snapdragon 6 Gen 3 se oculta bajo el código interno SM6475. Esto significa que Sony ha decidido mantener en su nuevo dispositivo la misma plataforma de hardware utilizada en la generación anterior.

Estrategia de producción y expectativas

Este procesador se fabrica mediante un proceso de 4 nm y alcanza una frecuencia máxima de 2,4 GHz. El chip se presentó por primera vez en agosto de 2024, por lo que actualmente ya no se considera una solución completamente nueva.

Esta decisión de la marca japonesa permitirá optimizar en cierta medida los costes de producción y mantener un precio final razonable. Sin embargo, resulta difícil esperar un salto notable de rendimiento o un crecimiento significativo frente al modelo anterior.

Por ahora, Sony no ha revelado la fecha oficial de presentación del nuevo smartphone ni sus demás especificaciones técnicas. Aun así, las primeras filtraciones permiten hacerse una idea general del futuro dispositivo.