Reveladas las principales características técnicas del flagship Poco F9 Ultra

El Poco F9 Ultra, considerado uno de los nuevos dispositivos flagship de Xiaomi, apareció por primera vez en la base de pruebas de Geekbench antes de su lanzamiento internacional. La información difundida antes de esta presentación ha despertado un gran interés en el mundo de la tecnología, ya que el dispositivo combina un rendimiento extremadamente alto con una batería de gran capacidad. Ixbt.com informa de ello.

Según ixbt.com, el dispositivo con el número de modelo 26077PC53G fue identificado directamente como el Poco F9 Ultra por el conocido informante Abhishek Yadav. En las pruebas de benchmark, el smartphone obtuvo 2980 puntos en un solo núcleo y 10 030 puntos en la prueba multinúcleo. Estas cifras demuestran que supone un avance importante para el mercado móvil.

Máximo rendimiento y plataforma moderna

El hardware del dispositivo se basa en los desarrollos más recientes. Según los informes, el smartphone estará equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el chip gráfico Adreno 840. También contará con 16 GB de RAM para garantizar la estabilidad del sistema y la multitarea, y funcionará con el nuevo sistema operativo Android 16.

Según el análisis de los expertos, el Poco F9 Ultra llegará al mercado como la versión internacional del smartphone Redmi K100 Pro Max. Sin embargo, se espera que la capacidad de la batería de esta versión destinada al mercado global cambie ligeramente hasta alcanzar los 8050 mA·ch.

Pantalla y funciones avanzadas de cámara

El diseño del smartphone y sus capacidades de pantalla también merecen reconocimiento. Contará con una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas, una resolución de 1200 × 2608 píxeles, una frecuencia de actualización de 185 Hz y un brillo máximo de hasta 4500 nit. Esto garantiza imágenes de alta calidad para los aficionados al contenido multimedia y los videojuegos.

En cuanto a las capacidades ópticas, el dispositivo tampoco cede terreno frente a sus rivales. El sistema de cámaras principal se compone de los siguientes tres módulos:

Sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica

Módulo periscópico de 50 megapíxeles con teleobjetivo

Módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles

Cámara frontal de 32 megapíxeles

Cabe recordar que los modelos básicos de la serie Redmi K100 ya demostraron una gran demanda durante la primera semana de ventas. En los primeros siete días se vendió aproximadamente el 95 % del volumen total de los modelos K100 Pro y K100 Pro Max. Esto indica que el Poco F9 Ultra también tiene grandes posibilidades de triunfar en el mercado internacional.