Xiaomi presenta su robot humanoide de nueva generación

En la Conferencia Mundial de Robótica, celebrada en Pekín, Xiaomi presentó su robot humanoide de nueva generación. Bautizado como Xiaomi Tieda, el dispositivo llamó la atención de los especialistas por sus avanzadas soluciones de ingeniería y sus capacidades de inteligencia artificial. Ixbt.com informa de ello.

Según ixbt.com, el nuevo robot mide 1,7 metros y pesa 66 kilogramos. Su diseño admite 66 grados de libertad, lo que le permite reproducir los movimientos humanos con mayor precisión.

Pruebas y avances en la producción

Según la presentación, Xiaomi Tieda fue enviado a principios de este año a la planta automovilística de la compañía para realizar unas «prácticas». Allí fue probado en una estación de carga de tuercas autoblocantes. Tras tres meses de actividad, el robot alcanzó una tasa de éxito del 98 % en la ejecución de operaciones, solo 1 punto porcentual por debajo del resultado humano.

Según los especialistas, se espera que este robot se incorpore oficialmente y de forma integral a los complejos procesos de las fábricas de automóviles en un futuro cercano. Esto llevará la automatización de las empresas industriales a un nivel aún mayor.

Logística y tareas inusuales

En la zona logística del taller de montaje final de la fábrica, el robot también aprendió otra profesión. Allí, Tieda clasificó las cubiertas laterales de los paneles de control centrales y apiló cajas con materiales. En esta área, su tasa de éxito operativo también se situó en torno al 90 %.

Los ingenieros de la compañía no limitaron las capacidades del robot al ámbito industrial. Durante el Campeonato Mundial de Rally 2026, Tieda también probó el papel de «florista». Recogió hojas, esparció flores y se las entregó a los espectadores.

Inteligencia artificial y control autónomo

Durante la presentación, el robot estrechó la mano de los espectadores, los saludó y realizó gestos en forma de corazón con las manos. Su capacidad para ejecutar estos movimientos complejos mediante un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) es su principal ventaja.

Mientras que en la mayoría de demostraciones similares se utilizan métodos de control manual a distancia, Xiaomi Tieda comprende la situación de forma autónoma, entiende la tarea asignada y selecciona por sí mismo las acciones necesarias sin intervención externa.