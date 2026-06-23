Xiaomi presenta el nuevo refrigerador Mijia Pro 508L con sistema HyperOS

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Xiaomi presenta el nuevo refrigerador Mijia Pro 508L con sistema HyperOS

El gigante tecnológico chino Xiaomi continúa fortaleciendo su posición en el mercado de electrodomésticos. La compañía ha presentado su nueva generación de refrigerador inteligente: el modelo Mijia Refrigerator Pro 508L. Este dispositivo destaca no solo por su gran capacidad, sino también por su integración en el ecosistema moderno HyperOS y sus tecnologías avanzadas de purificación del aire. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El Mijia Refrigerator Pro 508L se fabrica en dos versiones: una configuración tradicional de «puerta francesa» y una configuración de cuatro puertas (estilo cruzado). Según ixbt.com, el volumen útil total del nuevo modelo es de 508 litros. De ellos, 297 litros corresponden a la sección de refrigeración principal, 176 litros al congelador y 35 litros a una zona especial con temperatura ajustable independientemente.

Global Ion Purification 4.0 e higiene

Una de las principales ventajas técnicas del nuevo modelo es el sistema Global Ion Purification 4.0. Los ingenieros de Xiaomi señalan que esta tecnología es capaz de purificar completamente el aire dentro de la cámara de refrigeración en solo tres minutos. El proceso de esterilización tarda aproximadamente dos minutos. Esto asegura que los productos se mantengan frescos por más tiempo y evita la aparición de olores desagradables.

En el congelador se ha aplicado una capa de protección antibacteriana basada en iones de plata. Lo más importante es que el dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración independiente para evitar que los olores de los productos se mezclen. Es decir, las cámaras de refrigeración y congelación tienen evaporadores, ventiladores y conductos de aire independientes.

Hogar inteligente y eficiencia energética

El refrigerador es compatible con la plataforma Xiaomi HyperOS Connect. Esto permite a los usuarios controlar el dispositivo a través de un smartphone, ajustar la temperatura a distancia y sincronizarlo con otros elementos del hogar inteligente. El dispositivo está equipado con un compresor inverter, cuyo nivel de ruido es de solo 31 decibelios, un sonido casi imperceptible.

  • Consumo de energía: no supera los 0,81 kWh por día;
  • Recubrimiento exterior: paneles de acero resistentes a huellas dactilares, suciedad y arañazos;
  • Dimensiones: 1925 × 792 × 597 mm.
En cuanto al precio, el precio recomendado para el modelo de cuatro puertas es de aproximadamente 660 dólares, mientras que la versión de puerta francesa es de 695 dólares. En China, se espera que los precios sean aún más bajos gracias a los subsidios estatales. Las ventas oficiales del nuevo refrigerador inteligente comenzarán el 1 de julio de este año. Es muy probable que este modelo llegue al mercado de Uzbekistán a través de distribuidores oficiales o importación paralela hacia finales del verano.

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Abror Shuhratov
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