Un bus prend feu en Turquie

Le 31 mai, un bus de passagers a percuté des barrières de sécurité et a pris feu dans la province de Denizli en Turquie, faisant 8 morts et 33 blessés.

Selon les informations, le bus reliant Izmir à Antalya transportait 38 passagers et 3 membres d'équipage. Un bébé de 9 mois figure parmi les victimes. Les blessés ont été transportés à l'hôpital.

Suite à cette tragédie, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a adressé ses condoléances au président turc Recep Tayyip Erdoğan, exprimant sa sympathie aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.