Un bus prend feu en Turquie

·205·Monde
Un bus prend feu en Turquie

Le 31 mai, un bus de passagers a percuté des barrières de sécurité et a pris feu dans la province de Denizli en Turquie, faisant 8 morts et 33 blessés.

Selon les informations, le bus reliant Izmir à Antalya transportait 38 passagers et 3 membres d'équipage. Un bébé de 9 mois figure parmi les victimes. Les blessés ont été transportés à l'hôpital.

Suite à cette tragédie, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a adressé ses condoléances au président turc Recep Tayyip Erdoğan, exprimant sa sympathie aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Eminem a-t-il prononcé 99 mots en 16 secondes ? La vérité révéléeAujourd'hui, 11:21Tensions au Moyen-Orient : Les États-Unis et l'Iran échangent des frappesAujourd'hui, 10:52Attaque d'ours au Japon : 4 blessésAujourd'hui, 10:34Porte de l'Enfer : Le feu qui brûle depuis plus de 70 ansAujourd'hui, 10:06Cargaison de 45 millions de dollars trouvée dans un tunnel de 265 mètresAujourd'hui, 09:48Un test à 180 mètres ébranle le funambuleAujourd'hui, 09:47
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Le Livre Guinness mis à jour ! Neuf bébés nés en une seule fois
Shavkat Mirziyoyev exprime ses condoléances suite à la tragédie en Chine
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine