Attaque d'ours au Japon : 4 blessés

Un incident dangereux s'est produit au Japon lorsqu'un ours a pénétré dans une zone résidentielle. Au moins quatre personnes ont été blessées lors de cet événement dans la ville de Fukushima.

Selon les informations, l'ours est d'abord entré dans une zone industrielle et a attaqué deux employés d'une usine métallurgique. Il a ensuite quitté les lieux pour se rendre dans un quartier résidentiel voisin, où il a blessé deux autres personnes : une femme et un homme se trouvant dans un immeuble de bureaux.

Tous les blessés ont été immédiatement hospitalisés. Bien qu'aucune information précise sur leur état n'ait été communiquée, les médecins leur prodigueraient les soins médicaux nécessaires.

La police locale a averti que l'ours pourrait toujours se trouver dans la ville. Par mesure de sécurité, les cours ont été temporairement suspendus dans certaines écoles. Les habitants ont été priés de faire preuve de prudence, d'éviter de se déplacer seuls et de ne pas sortir sans nécessité absolue.

Les experts soulignent que ces dernières années, le rapprochement des animaux sauvages des zones d'habitation s'est accru en raison du recul des forêts et du manque de nourriture. Ces situations sont donc dangereuses et la vigilance de la population est primordiale.