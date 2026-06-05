La déshydratation dans le Sahara cause la mort de 49 personnes

Au moins 49 personnes sont mortes de soif dans le désert du Sahara, dans le nord du Niger, après la panne de leur camion. Seuls deux passagers ont survécu, rejoignant à pied la zone d'Assamaka et alertant les autorités. La BBC a rapporté ces faits.

Selon les informations, les défunts revenaient d'une cérémonie religieuse au Mali. Leur camion est tombé en panne et s'est arrêté sur la route alors qu'ils traversaient une zone proche de la frontière entre le Niger et l'Algérie.

Les autorités ont indiqué que les passagers n'ont pas pu atteindre le poste frontalier d'Assamaka, situé à plus de 80 kilomètres, pendant plusieurs jours. Ils ont été laissés dans des conditions de chaleur extrême et de manque d'eau. Le conducteur et les passagers ont tenté à plusieurs reprises de réparer le véhicule, mais sans succès.

Plus tard, les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont découvert de nombreux corps autour et sous le camion immobilisé. Les défunts ont été enterrés dans des fosses communes par des équipes de secours envoyées par les autorités locales.

Lors de l'opération de sauvetage, un groupe revenant de la zone a rencontré un autre camion en panne. Il transportait plus de 60 personnes qui étaient bloquées dans le désert depuis trois jours en raison d'une panne de batterie.

Des représentants du gouvernement nigérien ont souligné que cette tragédie met une fois de plus en lumière les dangers des routes migratoires traversant le Sahara, obligeant les jeunes à entreprendre des voyages dangereux à la recherche de moyens de subsistance dans des conditions difficiles.