Les différends diplomatiques à distance et acerbes entre les dirigeants de deux pays voisins se poursuivent à un nouveau stade. Après que le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses opinions lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas resté silencieux. Cette année, le 5 juin le dirigeant ukrainien a publié une réfutation ferme et attendue des paroles du chef du Kremlin via sa chaîne Telegram officielle.

Selon le dirigeant ukrainien, les responsables moscovites privilégient toujours la poursuite des actions militaires plutôt que les négociations de paix et l'établissement de la stabilité.

« Réponse faible » et déception de la communauté mondiale

Dans sa déclaration, Volodymyr Zelensky a qualifié la réponse de la Russie de « faible et inefficace » pour le processus de négociation et a noté que cette déclaration a offensé de nombreux observateurs sur la scène internationale.

Absence de volonté de mettre fin à la guerre : Selon Zelensky, le Kremlin ne veut pas changer la situation actuelle, et ce conflit ne profite qu'aux cercles politiques qui réalisent de grands profits grâce à la guerre.

Appel à augmenter la pression économique : « Tous ceux qui se tenaient là aujourd'hui étaient très heureux et souriaient. Par conséquent, il est nécessaire de restreindre davantage les capacités financières de la Russie et de maximiser la pression internationale sur elle », a ajouté le dirigeant ukrainien.

Expression de gratitude : À la fin de son allocution, le président de l'Ukraine a exprimé sa gratitude à tous les partenaires mondiaux qui soutiennent Kiev pendant cette période difficile et sont des partisans d'une paix vraie et juste.

De la lettre ouverte au « vase vide » : Chronologie d'un affrontement politique de deux jours

Cet échange de vues houleux entre les deux dirigeants s'est produit en peu de temps et est devenu le centre d'attention des médias mondiaux. Le déroulement des événements a été observé dans l'ordre suivant :

Date et heure Actions et déclarations des parties Idée centrale et essence 4 juin Lettre ouverte de Zelensky L'Ukraine a annoncé sa capacité à augmenter fortement le coût des actions militaires pour la Russie, mais a proposé une rencontre en face à face avec Poutine pour mettre fin à la guerre. 5 juin (Journée) Déclaration de réponse de Poutine Le chef du Kremlin a déclaré qu'il n'avait jamais évité une rencontre, mais qu'il considérait les discussions infructueuses comme « verser d'un vase vide dans un autre ». Il a souligné l'impolitesse dans la lettre et l'absence de sens dans le dialogue. 5 juin (Soir) Réfutation de Zelensky Affirmant que la partie russe avait une fois de plus choisi la voie de la guerre et démontré au monde son refus de la paix, il a appelé au renforcement des sanctions économiques.

Analyse du contexte : Alors que de grands tournois de football et la gloire de la Coupe du monde commencent de l'autre côté de l'océan, la crise géopolitique sur la scène européenne entre dans une nouvelle phase complexe. Ce que nous avons witnessed les 4 et 5 juin – la « lettre ouverte » et les « réfutations » acerbes à celle-ci – montre que la confiance entre les parties est totalement perdue. Alors qu'une partie exige une pression économique et militaire accrue, l'autre invoque la légitimité et les conditions, il est clair que de véritables négociations de paix ne commenceront pas de sitôt.

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