Chien avec 1,5 million d'abonnés volé et vendu à un restaurant

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Chien avec 1,5 million d'abonnés volé et vendu à un restaurant

Il a été révélé qu'un Border Collie nommé Chutou, comptant 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux chinois, avait été volé et vendu à un restaurant pour sa viande. L'incident s'est produit pendant que son propriétaire, Guo, était en voyage.

Les images de vidéosurveillance ont montré deux individus emmenant le chien sur un scooter électrique. Le propriétaire a porté plainte, précisant que Chutou portait un collier et un traceur GPS. Après deux semaines de recherches, le suspect a été retrouvé. Il a affirmé avoir pris le chien pour un errant et l'avoir vendu à un restaurant local pour seulement 180 yuans (environ 28 dollars). À ce moment-là, l'animal avait déjà été abattu et mangé.

Une enquête est actuellement en cours. Cette affaire a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux chinois, relançant les discussions sur le renforcement des lois de protection des animaux.

ChineChutouBorder CollieGuo
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