Des femmes acceptées comme volontaires dans l'armée grecque pour la première fois

Le ministère grec de la Défense a mis en œuvre un changement majeur au sein de l'armée dans le cadre d'un nouveau programme. Lors de la phase initiale, 72 femmes ont été acceptées comme volontaires au sein des Forces armées.

Selon cette nouvelle initiative, les femmes âgées de 20 à 26 ans ont la possibilité d'effectuer un service militaire volontaire de 12 mois. Elles suivent le même programme de formation que les soldats masculins et respectent entièrement tous les règlements de l'armée.

Les participantes qui terminent avec succès le processus de formation sont affectées à des unités militaires désignées et obtiennent ensuite le statut de réservistes. Cela signifie qu'elles occuperont une place importante dans le système de défense du pays à l'avenir.

Par cette décision, le gouvernement grec vise à augmenter la proportion de femmes dans les Forces armées, à renforcer le potentiel humain de l'armée et à améliorer davantage le système de défense moderne.

Cette nouvelle a suscité un grand intérêt dans le pays, provoquant de larges débats dans les cercles sociaux et politiques.