Des femmes acceptées comme volontaires dans l'armée grecque pour la première fois

·98·Monde
Des femmes acceptées comme volontaires dans l'armée grecque pour la première fois

Le ministère grec de la Défense a mis en œuvre un changement majeur au sein de l'armée dans le cadre d'un nouveau programme. Lors de la phase initiale, 72 femmes ont été acceptées comme volontaires au sein des Forces armées.

Selon cette nouvelle initiative, les femmes âgées de 20 à 26 ans ont la possibilité d'effectuer un service militaire volontaire de 12 mois. Elles suivent le même programme de formation que les soldats masculins et respectent entièrement tous les règlements de l'armée.

Les participantes qui terminent avec succès le processus de formation sont affectées à des unités militaires désignées et obtiennent ensuite le statut de réservistes. Cela signifie qu'elles occuperont une place importante dans le système de défense du pays à l'avenir.

Par cette décision, le gouvernement grec vise à augmenter la proportion de femmes dans les Forces armées, à renforcer le potentiel humain de l'armée et à améliorer davantage le système de défense moderne.

Cette nouvelle a suscité un grand intérêt dans le pays, provoquant de larges débats dans les cercles sociaux et politiques.

GrèceMinistère grec de la DéfenseForces arméesGouvernement grec
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un citoyen ouzbek tué dans l'incendie d'un hôtel à New DelhiUn citoyen ouzbek tué dans l'incendie d'un hôtel à New DelhiAujourd'hui, 08:00La situation Ebola au Congo s'aggraveLa situation Ebola au Congo s'aggraveAujourd'hui, 07:53Vladimir Poutine a tenu une rencontre mystérieuse avec Gerhard Schröder au Kremlin...Vladimir Poutine a tenu une rencontre mystérieuse avec Gerhard Schröder au Kremlin...Aujourd'hui, 07:38Tensions accrues au Moyen-Orient : l'Iran frappe des bases américainesTensions accrues au Moyen-Orient : l'Iran frappe des bases américainesAujourd'hui, 07:14Un tribunal américain juge illégales les restrictions immigratoires de TrumpUn tribunal américain juge illégales les restrictions immigratoires de TrumpAujourd'hui, 07:10L'ex-épouse du prince de Dubaï arrêtéeL'ex-épouse du prince de Dubaï arrêtéeAujourd'hui, 22:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue