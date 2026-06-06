L'événement astronomique le plus rare de l'année sera observé

Le 12 août de cette année, un événement astronomique rare – une éclipse solaire totale – se produira dans le ciel. À ce moment-là, la Lune passera entre le Soleil et la Terre, bloquant complètement les rayons du Soleil. Par conséquent, le jour se transformera en obscurité pendant une courte période dans certaines régions.

Selon les experts, l'éclipse solaire totale sera visible au Groenland, en Islande, au Portugal et dans le nord de l'Espagne. Une éclipse partielle sera visible dans une grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord.

Les scientifiques soulignent que la trajectoire de l'éclipse couvrira une zone d'environ 8 300 kilomètres. Au Groenland, l'événement durera plus de deux minutes, tandis que dans le nord de l'Espagne, il sera visible pendant environ 20 secondes.

Les experts avertissent qu'il est dangereux de regarder directement le Soleil et recommandent de l'observer uniquement à travers des lunettes de protection spéciales ou des filtres solaires.

Une éclipse solaire est importante non seulement pour les passionnés du ciel, mais aussi pour les scientifiques, car la couronne solaire et les changements dans l'atmosphère terrestre sont étudiés pendant ce processus.