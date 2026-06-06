L'événement astronomique le plus rare de l'année sera observé

·89·Monde
L'événement astronomique le plus rare de l'année sera observé

Le 12 août de cette année, un événement astronomique rare – une éclipse solaire totale – se produira dans le ciel. À ce moment-là, la Lune passera entre le Soleil et la Terre, bloquant complètement les rayons du Soleil. Par conséquent, le jour se transformera en obscurité pendant une courte période dans certaines régions.

Selon les experts, l'éclipse solaire totale sera visible au Groenland, en Islande, au Portugal et dans le nord de l'Espagne. Une éclipse partielle sera visible dans une grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord.

Les scientifiques soulignent que la trajectoire de l'éclipse couvrira une zone d'environ 8 300 kilomètres. Au Groenland, l'événement durera plus de deux minutes, tandis que dans le nord de l'Espagne, il sera visible pendant environ 20 secondes.

Les experts avertissent qu'il est dangereux de regarder directement le Soleil et recommandent de l'observer uniquement à travers des lunettes de protection spéciales ou des filtres solaires.

Une éclipse solaire est importante non seulement pour les passionnés du ciel, mais aussi pour les scientifiques, car la couronne solaire et les changements dans l'atmosphère terrestre sont étudiés pendant ce processus.

GroenlandIslandePortugalEspagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainLa star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainHier, 18:58Un milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseUn milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseHier, 18:27Des scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ansDes scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ansHier, 18:10Roman Abramovitch a-t-il eu une rencontre « secrète » avec Volodymyr Zelensky à Kiev ?Roman Abramovitch a-t-il eu une rencontre « secrète » avec Volodymyr Zelensky à Kiev ?Hier, 17:41Polémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en TurquiePolémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en TurquieHier, 16:44Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instantPhénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instantHier, 15:48
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue