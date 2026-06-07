Un citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en Inde

Il a été annoncé qu'une citoyenne d'Ouzbékistan figurait parmi les victimes de l'incendie survenu dans un hôtel à New Delhi, en Inde.

Auparavant, il avait été rapporté que 21 personnes étaient décédées dans l'incendie d'un hôtel dans le quartier de Malviya Nagar.

Selon le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, 13 ressortissants étrangers figuraient parmi les décès. Il s'agit de citoyens du Mozambique, du Nigeria, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Bangladesh, du Libéria, du Congo et de l'Irak.

Par ailleurs, plus de 20 étrangers ont été blessés à la suite de l'incident. La partie indienne fournit l'assistance nécessaire en coopération avec les ambassades des défunts et des blessés.