La situation géopolitique au Moyen-Orient et les luttes diplomatiques entre les grandes puissances restent sous les projecteurs de l'attention publique mondiale. Le dirigeant américain Donald Trump a fermement déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu serait contraint d'accepter inconditionnellement tout accord de paix conclu entre Washington et Téhéran. L'une des publications les plus influentes au monde, Financial Times Dans une interview exclusive accordée au journal, le dirigeant de la Maison-Blanche a souligné que les mots décisifs et les décisions clés dans les relations internationales concernant l'Iran sont pris exclusivement par les États-Unis.

Vous pouvez en savoir plus sur la situation dans la région, la position politique de la Maison-Blanche et les principaux détails des négociations secrètes en cours avec Téhéran grâce au tableau intégré spécial suivant :

ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE AU MOYEN-ORIENT ET POSITION DES ÉTATS-UNIS

États et dirigeants Actions entreprises et déclarations Conditions clés des négociations diplomatiques Donald Trump

(Président des États-Unis) « Je prends toutes les décisions personnellement. Le dirigeant israélien (Netanyahu) n'est pas un décideur dans ce processus. » Si les négociations échouent, Washington n'exclut pas l'option d'utiliser la force militaire. Benjamin Netanyahu

(Premier ministre israélien) Doit se conformer à tout traité de paix prévu d'être signéentre Washington et Téhéran. Israël a subi une attaque iranienne après avoir frappé des positions du Hezbollah au Liban. République islamique d'Iran A qualifié les attaques de missiles contre Israël simplement de « avertissement » et a déclaré qu'il ne voulait pas la guerre. Les États-Unis exigent que Téhéran abandonne complètement et irréversiblement son programme d'armes nucléaires.

Selon Trump, les récentes frappes de missiles de l'Iran sur le territoire israélien n'ont donné aucun résultat pratique, et cette situation ne changera pas les plans de Washington pour atteindre la paix par le dialogue diplomatique.

Accords dans les coulisses et résultat attendu

Selon des informations, fin mai de cette année, les représentants américains et iraniens étaient très proches de l'élaboration d'un projet d'accord de paix initial pour arrêter les conflits armés. Citant de hauts responsables américains, l'influente Axios publication a rapporté que les parties étaient parvenues à une compréhension commune sur de nombreuses questions controversées. Cependant, le document final n'a pas encore été signé. Une telle évolution sert de facteur clé pour établir la sécurité et la stabilité non seulement pour les deux pays, mais pour toute la région du Moyen-Orient.

Commentaire de Zamin : La dernière déclaration de Donald Trump a une fois de plus démontré sa fermeté et sa cohérence en matière de politique étrangère. Imposer l'obligation d'accepter des accords même à son plus proche allié, Israël, indique que la Maison-Blanche est sérieusement engagée à prévenir une guerre majeure dans la région. Garder la porte ouverte aux négociations diplomatiques malgré les attaques de missiles de l'Iran est le produit d'une forte volonté politique. La paix au Moyen-Orient est aussi vitale que l'air et l'eau pour l'économie mondiale et la sécurité. Nous espérons que les parties parviendront bientôt à un accord final et que le drapeau de la paix flottera dans la région. Après tout, la guerre n'a jamais de gagnant !

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