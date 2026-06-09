Les scientifiques alertent sur un nouveau danger : le temps terrestre change

Ces dernières années, les problèmes liés au changement climatique étaient principalement évoqués sous l'angle de la température de l'air, des sécheresses ou des inondations. Cependant, les scientifiques ont désormais révélé que ce processus affecte également le mouvement de notre planète.

Selon des études, la fonte des énormes couches de glace dans les régions polaires modifie la répartition des masses sur Terre. Cela affecte la vitesse de rotation de la planète autour de son axe, allongeant progressivement la durée du jour.

Les experts estiment que la longueur du jour augmente actuellement de 1,33 milliseconde en moyenne par siècle. Des sources scientifiques indiquent qu'un tel taux n'a pas été observé depuis des millions d'années.

Ces changements peuvent être imperceptibles pour l'homme ordinaire. Pourtant, même de petites différences dans le comptage du temps sont cruciales pour la navigation GPS, les satellites et les technologies de haute précision.

Par ailleurs, des études antérieures ont montré que la fonte des glaciers contribue à l'élévation du niveau de la mer et à certaines modifications de la forme de la Terre. Les experts continuent d'étudier les conséquences à long terme de ces processus.