Escalade des attaques de missiles entre l'Iran et Israël

Le 7 juin, l'Iran a lancé des vagues d'attaques de missiles sur le nord d'Israël. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont indiqué que tous les missiles tirés avaient été interceptés par les systèmes de défense aérienne.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé que l'opération se poursuivrait, avec des attaques de missiles et de drones dans les jours à venir.

Les responsables iraniens ont critiqué la frappe israélienne sur des cibles au sud de Beyrouth, soulignant que cette action 'franchissait toutes les lignes rouges'. Auparavant, Israël avait annoncé des frappes contre des installations du Hezbollah.

Après les attaques de missiles, l'armée israélienne a promis une réponse ferme, soulignant que l'Iran avait commis une 'grave erreur'.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a exprimé son intention de demander au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'éviter toute nouvelle escalade. Il estime que cela est crucial pour préserver un accord potentiel entre les États-Unis et l'Iran.

Plus tard, les FDI ont annoncé que l'armée de l'air israélienne avait frappé plusieurs cibles militaires dans les régions ouest et centrales de l'Iran après les attaques de missiles iraniennes.