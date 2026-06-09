Un hélicoptère Apache américain s'écrase près d'Hormuz

Un hélicoptère de combat Apache de l'armée américaine s'est écrasé près du détroit d'Hormuz. Le New York Times l'a rapporté en citant des sources.

Selon les informations, les deux membres d'équipage à bord ont été secourus sains et saufs.

La cause de l'accident n'est pas encore claire. Aucune information officielle n'a été fournie sur le point de savoir si l'hélicoptère s'est écrasé en raison d'une panne technique ou s'il a été abattu.

La situation autour du détroit d'Hormuz reste tendue. L'Iran maintiendrait son contrôle sur le détroit, tandis que les États-Unis intensifient leurs activités dans la région.