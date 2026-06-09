Une femme retrouvée vivante dans les montagnes malaisiennes après 14 jours sans nourriture

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Une femme retrouvée vivante dans les montagnes malaisiennes après 14 jours sans nourriture

Un incident étonnant en Malaisie a laissé beaucoup de gens stupéfaits. Une touriste de 49 ans, perdue dans les montagnes, a survécu sans nourriture pendant deux semaines et a été retrouvée saine et sauve après 14 jours.

Il s'est avéré que Jaslinda Saludin était partie faire une randonnée au mont Batu Putih le 23 mai. Elle faisait partie d'un groupe composé de 14 touristes et de deux guides. Cependant, le lendemain, la femme s'est séparée du groupe et s'est retrouvée seule dans les montagnes.

Selon la femme secourue, elle n'a consommé aucune nourriture pendant cette période. Pour survivre, elle a bu l'eau recueillie sur les feuilles et les tiges des plantes.

« Je n'avais pas de nourriture. Je n'ai rien mangé pendant deux semaines, survivant uniquement avec de l'eau. Nous devons être reconnaissants pour nos vies », a-t-elle déclaré.

Il a été établi que la femme s'était initialement arrêtée pour se reposer en raison de douleurs à la jambe. Elle s'est ensuite séparée du groupe et a continué à avancer seule. Par conséquent, elle a perdu son chemin.

Une femme portant un hijab bleu et une chemise à carreaux est assise devant une porte.

Après que Jaslinda Saludin eut été signalée disparue, une opération de recherche et de sauvetage d'envergure a débuté le 25 mai. Des secouristes, des policiers, des bénévoles et des résidents locaux ont participé aux recherches.

Finalement, le 6 juin, la femme a été retrouvée vivante près du village de Lubuk Gaharu. Elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital pour un examen médical.

Les experts ont souligné que le terrain où la femme a été trouvée est très complexe, avec des cascades, des vallées profondes et des zones difficiles d'accès. Par conséquent, sa survie est considérée comme un véritable miracle.

La touriste secourue s'est excusée auprès du public pour l'inquiétude causée par sa disparition. Son mari a exprimé sa gratitude à toutes les organisations et bénévoles qui ont participé aux recherches.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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