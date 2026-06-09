94 écoles fermées au Japon à cause d'un seul ours

Les autorités locales ont pris cette décision en raison de l'apparition d'un ours noir d'Asie, jamais vu auparavant dans la zone urbaine.

Utsunomiya est située à 100 kilomètres au nord de Tokyo et compte près de 500 000 habitants. L'animal a été aperçu pour la première fois près d'un parc urbain le 6 juin, et le lendemain, des caméras de surveillance ont filmé l'ours dans les rues principales. Plus tard, il a également été vu dans des quartiers résidentiels. Le 8 juin, l'ours a été aperçu dans une zone industrielle à deux kilomètres du centre-ville.

La police et les chasseurs poursuivent leurs recherches de l'ours. Les services municipaux patrouillent dans les rues avec des véhicules équipés de haut-parleurs pour avertir les résidents du danger. Les responsables invitent les citoyens à verrouiller portes et fenêtres, à ne pas s'approcher du prédateur et à se réfugier dans les bâtiments en cas de rencontre.

Cette année, le Japon a enregistré près de 50 000 incidents liés à des apparitions d'ours, un record pour le pays. De plus, le nombre d'attaques contre des humains est en augmentation.