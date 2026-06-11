Tragédie de chirurgie esthétique : une femme ne peut plus fermer les yeux depuis 6 ans

Une femme chinoise a fait face à de graves complications après une chirurgie esthétique. Selon les rapports, elle a ressenti une douleur intense immédiatement après une opération des paupières, laissant ses paupières mal positionnées et retournées.

Par la suite, une accumulation constante de liquide dans ses yeux a été observée et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Des examens ont révélé que ses glandes lacrymales étaient gravement endommagées. Bien que les médecins aient recommandé des opérations supplémentaires, il a été impossible de restaurer complètement la fonction des paupières.

En conséquence, la femme vit depuis 6 ans sans pouvoir fermer complètement les yeux. L'expertise médico-légale a évalué son état comme un handicap de niveau 9.

Il a été découvert plus tard que la personne ayant pratiqué l'opération n'avait pas de licence médicale et que la clinique fonctionnait sans autorisation. L'établissement a été fermé quelques mois après l'incident.

Selon la femme, cette situation a également gravement affecté sa santé mentale, provoquant dépression, insomnie et isolement social. Elle a porté plainte contre la clinique et le chirurgien.