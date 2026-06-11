Tragédie de chirurgie esthétique : une femme ne peut plus fermer les yeux depuis 6 ans

·62·Monde
Tragédie de chirurgie esthétique : une femme ne peut plus fermer les yeux depuis 6 ans

Une femme chinoise a fait face à de graves complications après une chirurgie esthétique. Selon les rapports, elle a ressenti une douleur intense immédiatement après une opération des paupières, laissant ses paupières mal positionnées et retournées.

Par la suite, une accumulation constante de liquide dans ses yeux a été observée et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Des examens ont révélé que ses glandes lacrymales étaient gravement endommagées. Bien que les médecins aient recommandé des opérations supplémentaires, il a été impossible de restaurer complètement la fonction des paupières.

En conséquence, la femme vit depuis 6 ans sans pouvoir fermer complètement les yeux. L'expertise médico-légale a évalué son état comme un handicap de niveau 9.

Il a été découvert plus tard que la personne ayant pratiqué l'opération n'avait pas de licence médicale et que la clinique fonctionnait sans autorisation. L'établissement a été fermé quelques mois après l'incident.

Selon la femme, cette situation a également gravement affecté sa santé mentale, provoquant dépression, insomnie et isolement social. Elle a porté plainte contre la clinique et le chirurgien.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bill Gates a répondu aux questions sur ses liens avec EpsteinBill Gates a répondu aux questions sur ses liens avec EpsteinAujourd'hui, 09:02Le président colombien temporairement suspendu de ses fonctionsLe président colombien temporairement suspendu de ses fonctionsAujourd'hui, 08:54La jeunesse chinoise célèbre la fin de l'examen le plus important du paysLa jeunesse chinoise célèbre la fin de l'examen le plus important du paysAujourd'hui, 08:44Le cygne mécanique de 250 ans : un miracle toujours en mouvementLe cygne mécanique de 250 ans : un miracle toujours en mouvementAujourd'hui, 08:40Asaubayeva : Mon salaire a été réduit par trois, j'ai fait appel au Président (vidéo)Asaubayeva : Mon salaire a été réduit par trois, j'ai fait appel au Président (vidéo)Aujourd'hui, 08:08Un athlète établit un record du monde en nageant 120 mètres sans respirerUn athlète établit un record du monde en nageant 120 mètres sans respirerAujourd'hui, 08:05
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal