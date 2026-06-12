Le mystère de la grotte vieille de 9 000 ans abritant les premières traces de l'humanité

Située dans les vastes plaines de la Patagonie argentine, la Cueva de las Manos — la « Grotte des Mains » — est l'un des exemples les plus anciens et les plus mystérieux de l'histoire humaine. Ce lieu est un patrimoine historique unique où la vie, les traditions de chasse et la vision du monde des peuples ayant vécu il y a des millénaires sont gravées sur des surfaces rocheuses. La grotte possède une histoire de plus de 9 000 ans, et ses milliers d'empreintes de mains, scènes de chasse et divers symboles témoignent des premières expressions artistiques de l'humanité. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999.

Situé dans les régions calmes et étendues de la Patagonie, cet endroit n'est pas une simple destination touristique, mais un musée historique à ciel ouvert. Les empreintes de mains sur les parois rocheuses sont interprétées comme des marques symboliques des anciens humains disant : « J'étais ici ». Les touristes entrent dans la grotte uniquement accompagnés d'un guide via des passerelles en bois spéciales, ce qui aide à préserver les peintures anciennes. En chemin, des experts fournissent des informations intéressantes sur la signification des images et les méthodes utilisées pour les créer.

La nature entourant la grotte est également extrêmement attrayante. Se promener le long du canyon de la rivière Pinturas, traverser la rivière et atteindre l'entrée de la grotte procure un plaisir unique au voyage. De plus, les rochers colorés — roses, jaunes et orange — de la zone de Tierra de Colores sont parfaits pour des randonnées légères et la photographie. Le parc Patagonia, situé à proximité, enrichit encore le voyage avec sa faune sauvage et ses programmes d'observation des étoiles organisés en soirée.

Se rendre sur ce site est un peu complexe mais intéressant. Il faut d'abord s'envoler pour Buenos Aires, puis se diriger vers la Patagonie. Le point le plus proche est la ville de Perito Moreno, située à environ 117 km de la grotte. L'itinéraire se poursuit via la célèbre Ruta 40 ou Bajo Caracoles, et la dernière partie se compose de routes en gravier et en terre qui nécessitent de la prudence. La période la plus propice au voyage est celle des mois de printemps et d'été, d'octobre à avril, car en hiver, le froid intense et la neige rendent les routes difficiles.