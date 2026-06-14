Accord de paix Iran-États-Unis : la fin de la guerre est-elle proche

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Accord de paix Iran-États-Unis : la fin de la guerre est-elle proche

Un projet de mémorandum d'accord en cours d'élaboration entre l'Iran et les États-Unis a été rendu public. Selon l'agence de presse iranienne « Mehr », le document comprend 14 points.

Ce projet vise à mettre fin immédiatement à l'état de guerre, à réduire les tensions entre les parties et à parvenir à un accord politique global.

Les points principaux du projet d'accord :

  • Les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, seront immédiatement et totalement arrêtées ;

  • Les États-Unis respectent la souveraineté de l'Iran et s'engagent à ne pas s'ingérer dans ses affaires intérieures ;

  • Le blocus maritime sera totalement levé dans les 30 jours ;

  • Les forces militaires américaines seront retirées des zones frontalières de l'Iran ;

  • Le détroit d'Ormuz sera rouvert dans les 30 jours selon les conditions de l'Iran ;

  • Les sanctions sur les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens seront levées ;

  • Les États-Unis et leurs alliés fourniront un programme d'au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran ;

  • L'Iran réaffirme son engagement à ne pas développer d'armes nucléaires dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

  • Après le début des négociations, les États-Unis restitueront 12 milliards de dollars d'actifs gelés ;

  • Aucune nouvelle sanction ne sera imposée pendant les négociations ;

  • L'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

Les parties poursuivront les négociations dans les 60 jours pour parvenir à un accord définitif sur la question nucléaire. De plus, le 11 juin, le président américain Donald Trump a annoncé que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre et qu'il ne restait plus que le processus de signature officielle.

« Nous signerons bientôt, les documents sont en phase finale de préparation », a-t-il déclaré.

Le chef de la Maison Blanche a également indiqué que l'accord pourrait être signé d'ici la fin de cette semaine.

Plus tard, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a souligné que le travail sur le texte du traité de paix avec les États-Unis était presque terminé et qu'un accord sur les points principaux était proche.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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