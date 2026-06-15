Trump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'Iran

·50·Monde
Trump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'Iran

Il a été annoncé qu'un mémorandum de paix initial entre les États-Unis et l'Iran a été convenu. Le document devrait être signé en Suisse le 19 juin.

L'accord prévoit un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz.

Selon les informations, le mémorandum inclut également l'assouplissement des sanctions sur le pétrole iranien, le dégel des avoirs et des engagements concernant le programme nucléaire.

Une fois le document signé, les États-Unis et l'Iran poursuivront les négociations sur les questions les plus controversées pendant 60 jours supplémentaires. La signature d'un traité de paix définitif est attendue par la suite.

Donald Trump a souligné que l'accord servirait à renforcer la paix et la sécurité dans la région.

Donald TrumpÉtats-UnisIranSuisseLiban
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélésLa vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélésAujourd'hui, 08:54Collision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédéCollision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédéAujourd'hui, 08:39Un âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociauxUn âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 08:30La Suisse veut-elle limiter sa population à 10 millions d'habitants ?La Suisse veut-elle limiter sa population à 10 millions d'habitants ?Aujourd'hui, 07:12Le président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'IranLe président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 07:00Des serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en ChineDes serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en ChineAujourd'hui, 06:57
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal