Trump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'Iran

Il a été annoncé qu'un mémorandum de paix initial entre les États-Unis et l'Iran a été convenu. Le document devrait être signé en Suisse le 19 juin.

L'accord prévoit un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz.

Selon les informations, le mémorandum inclut également l'assouplissement des sanctions sur le pétrole iranien, le dégel des avoirs et des engagements concernant le programme nucléaire.

Une fois le document signé, les États-Unis et l'Iran poursuivront les négociations sur les questions les plus controversées pendant 60 jours supplémentaires. La signature d'un traité de paix définitif est attendue par la suite.

Donald Trump a souligné que l'accord servirait à renforcer la paix et la sécurité dans la région.