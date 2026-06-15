Le Royaume-Uni restreint les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

·22·Monde
Le Royaume-Uni restreint les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Le gouvernement britannique a décidé de restreindre l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans.

La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur au printemps 2027. Les restrictions s'appliqueront à des plateformes telles qu'Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook et X.

Les messageries comme WhatsApp et Signal ne seront pas incluses dans l'interdiction.

Les réseaux sociaux devront mettre en place des mécanismes de vérification de l'âge pour empêcher les enfants d'ouvrir des comptes.

De plus, des restrictions supplémentaires seront imposées sur les jeux en ligne et certains services Internet pour assurer la sécurité des enfants.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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