Pourquoi Telegram a été bloqué pendant une semaine en Inde

En Inde, la messagerie Telegram a été temporairement bloquée jusqu'au 22 juin pendant le processus de repassage des examens d'entrée aux facultés de médecine. L'agence Reuters a rapporté l'information.

Le 21 juin, des millions de candidats à travers le pays repasseront le NEET-UG, l'examen national d'entrée aux facultés de médecine. Les résultats de l'examen de mai avaient été annulés suite à des accusations de fuite des questions.

L'Agence nationale d'examen, organisatrice des épreuves, a soutenu cette décision, précisant que cette mesure a été prise en réponse à l'utilisation organisée de la plateforme par des fraudeurs pour tromper les candidats.

Il a été rapporté que les administrateurs de plusieurs canaux Telegram ont demandé des centaines de milliers de roupies aux candidats et à leurs parents pour accéder à des documents présentés comme étant les questions d'examen. Les représentants de l'agence ont souligné que de tels documents n'existent pas en dehors du système d'examen sécurisé.

Les internautes et les défenseurs des droits ont critiqué l'interdiction, la qualifiant de solution temporaire à un problème beaucoup plus grave lié à la fraude aux examens.

Pour information, le NEET est l'examen principal d'admission aux collèges de médecine en Inde. L'examen du 3 mai 2026 a vu la participation de 2,28 millions de candidats dans tout le pays. Quelques jours plus tard, des rapports sur la fuite des questions ont provoqué une vive indignation publique.

Par la suite, le Centre national des tests a jugé les résultats non valides et a fixé la date du nouvel examen au 22 juin.