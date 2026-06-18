En Turquie, une fille de 12 ans tombe du deuxième étage d'un balcon

Dans le district d'Idil de la province de Sirnak en Turquie, une fille de 12 ans nommée S.T. a perdu l'équilibre et est tombée alors qu'elle nourrissait des pigeons sur le balcon du deuxième étage de sa maison.

L'incident a été enregistré par une caméra de surveillance de rue. Les habitants du quartier, témoins de la scène, ont immédiatement accouru pour aider et ont appelé les secours.

La victime a d'abord été transportée à l'hôpital public d'Idil, puis transférée à l'hôpital pour femmes et enfants de Sirnak.

Selon les premières informations, la vie de la jeune fille a été sauvée et elle est actuellement traitée sous surveillance médicale.

Les spécialistes rappellent l'importance de ne pas laisser les enfants seuls sur des balcons élevés, d'installer des filets de protection et de ne pas laisser d'objets pouvant aider à grimper à proximité du balcon.