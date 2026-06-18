Un adolescent de 14 ans sauvagement battu dans un ascenseur en Russie

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Un adolescent de 14 ans sauvagement battu dans un ascenseur en Russie

Un acte de violence brutale s'est produit contre un mineur dans la ville de Vladivostok, en Russie. Un homme a agressé et sauvagement battu un garçon de 14 ans qui l'avait accidentellement touché en entrant dans l'ascenseur.

Selon des témoins, malgré les excuses répétées de l'adolescent, l'assaillant a continué à le frapper sans relâche. L'incident se serait déroulé non seulement dans l'ascenseur, mais aussi dans le couloir adjacent.

Le plus tragique est que cet événement horrible s'est produit sous les yeux du frère de l'enfant, âgé de seulement 6 ans, ce qui aggrave l'impact psychologique de l'incident.

Selon les résultats de l'examen médical, la victime souffre d'un traumatisme crânien fermé et d'un hématome. Son état de santé est actuellement sous surveillance médicale.

La famille prévoit de s'adresser aux autorités pour signaler cet incident. Pour l'instant, l'identité de l'agresseur n'a pas été établie et les recherches se poursuivent.

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