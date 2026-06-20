Proche-Orient : Israël et le Hezbollah parviennent à un accord de cessez-le-feu

Un tournant politique majeur a été observé pour apaiser les tensions au Proche-Orient. À l'issue de négociations multilatérales menées sous l'égide des États-Unis et du Qatar, Israël et le mouvement libanais Hezbollah sont parvenus à un accord de cessez-le-feu.

Les observateurs internationaux considèrent cette trêve comme une première étape sérieuse pour éteindre le feu d'une guerre majeure dans la région et régulariser les relations entre Washington et Téhéran.

Chronologie de la trêve et événements principaux

L'enchaînement des événements ces derniers jours s'est présenté comme suit :

Date Détails de l'événement 17 juin Un mémorandum d'entente à distance a été signé entre les États-Unis et l'Iran, prévoyant un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts. 19 juin Israël et le Hezbollah ont accepté le régime de cessez-le-feu à partir de la seconde moitié de la journée. La rencontre États-Unis-Iran en Suisse a été reportée en raison des affrontements au Liban. Les 60 prochains jours Une étape cruciale durant laquelle les parties doivent élaborer un accord de paix définitif sur la base de leur entente mutuelle.

Conditions de l'accord et situation réelle sur le terrain

Bien que la trêve soit entrée en vigueur, le calme total ne règne pas sur la ligne de front. Les aspects importants de la situation sont les suivants :

Position de l'armée de défense : Malgré la trêve, l'armée de défense d'Israël (Tsahal) maintient ses positions dans les zones sud du Liban.

Position d'Israël : « Si le Hezbollah n'attaque pas, nous ne poursuivrons pas non plus les opérations militaires ». — Haut responsable israélien.

Affrontements des premières heures : Des sources libanaises affirment que plus de 10 frappes aériennes ont été menées par Israël dans la première heure suivant le début de la trêve, et que deux personnes ont été tuées lors d'une attaque de drones. Israël rejette ces accusations, affirmant que l'accord n'a pas été violé.

Grande politique : Washington, Téhéran et le facteur Trump

Derrière cette trêve au Liban se cache un vaste troc géopolitique entre les États-Unis et l'Iran. Selon Hasan Fadlallah, représentant du Hezbollah, l'Iran a fait du cessez-le-feu sur le front libanais une condition principale pour poursuivre les négociations avec les États-Unis.

Actuellement, la situation est passée en mode d'attente bilatérale :

Position de Téhéran : L'Iran souhaite voir la mise en œuvre concrète des promesses des États-Unis avant de passer à l'étape suivante du mémorandum d'entente.

Réaction de Donald Trump : Après le report de la réunion en Suisse, Trump a critiqué la direction iranienne et a déclaré d'un ton ferme que seul Washington déterminerait le déroulement du processus des 60 prochains jours.

À présent, ce délai de 60 jours sera une période décisive qui déterminera si une paix durable s'installe dans la région ou si les affrontements reprennent avec une nouvelle intensité. Nous continuons de suivre l'évolution de la situation.