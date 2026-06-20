Le « petit ami sans tête » d'une blogueuse brésilienne enflamme le web

La créatrice de contenu brésilienne Petti Kris a attiré l'attention sur les réseaux sociaux grâce à une méthode inhabituelle pour préserver sa vie privée.

Sur ses photos romantiques, elle ne cache pas le visage de son compagnon avec un simple emoji ou un autocollant. Au contraire, elle efface complètement la tête de l'homme sur les clichés. Ainsi, on voit le corps du jeune homme, mais il semble n'avoir aucune tête.

Ce style a suscité diverses réactions chez les utilisateurs. Certains y voient une manière créative de protéger sa vie privée, tandis que d'autres plaisantent en commentant : « il y a l'amour, mais pas la tête ».

Les photos de Petti Kris sont rapidement devenues virales et font l'objet de discussions sur de nombreuses pages. Certains utilisateurs supposent même que cela pourrait devenir une nouvelle tendance sur Internet.