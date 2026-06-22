Il a été annoncé qu'une frappe missile a touché l'usine « Sborka » à Voronej. L'état-major des forces armées ukrainiennes a confirmé l'attaque de l'installation avec des missiles de croisière de haute précision.

Selon les informations, cette usine produisait des transistors, des diodes et des micro-circuits pour les missiles « Iskander » et « Kalibr », les stations radar ainsi que les systèmes de défense aérienne S-400.

Le gouverneur de la région de Voronej, Alexandre Gusev, a déclaré que l'installation de production de l'usine avait été endommagée et que 3 personnes avaient été blessées.

Le côté ukrainien souligne que cet objet est une partie importante du complexe militaro-industriel russe.