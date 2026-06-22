L'Ukraine confirme avoir frappé une usine militaire à Voronej

·1·Monde
L'Ukraine confirme avoir frappé une usine militaire à Voronej

Il a été annoncé qu'une frappe missile a touché l'usine « Sborka » à Voronej. L'état-major des forces armées ukrainiennes a confirmé l'attaque de l'installation avec des missiles de croisière de haute précision.

Selon les informations, cette usine produisait des transistors, des diodes et des micro-circuits pour les missiles « Iskander » et « Kalibr », les stations radar ainsi que les systèmes de défense aérienne S-400.

Le gouverneur de la région de Voronej, Alexandre Gusev, a déclaré que l'installation de production de l'usine avait été endommagée et que 3 personnes avaient été blessées.

Le côté ukrainien souligne que cet objet est une partie importante du complexe militaro-industriel russe.

UkraineVoronejIskanderKalibrAlexandre Goussev
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

816 millions de dollars de cocaïne : saisie record en Australie816 millions de dollars de cocaïne : saisie record en AustralieAujourd'hui, 17:06Fin de la guerre de 3,5 mois au Proche-Orient : qui a atteint ses objectifs et qui a échoué ?Fin de la guerre de 3,5 mois au Proche-Orient : qui a atteint ses objectifs et qui a échoué ?Aujourd'hui, 14:24Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visageUne tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visageAujourd'hui, 13:53Le marié s'évanouit en voyant la mariée : incident inattendu au mariage (vidéo)Le marié s'évanouit en voyant la mariée : incident inattendu au mariage (vidéo)Aujourd'hui, 11:59Attaque à la hache près d'une mosquée choque l'opinion publiqueAttaque à la hache près d'une mosquée choque l'opinion publiqueAujourd'hui, 11:45Une femme condamnée à une amende pour avoir exigé que l'employée d'un magasin parle russe au KazakhstanUne femme condamnée à une amende pour avoir exigé que l'employée d'un magasin parle russe au KazakhstanAujourd'hui, 11:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé