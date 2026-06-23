La Belgique accorde des visas d'un jour à des représentants des Talibans

La Belgique a accordé des visas d'un jour à cinq représentants du mouvement Talibans. C'est ce qu'a annoncé le ministère belge des Affaires étrangères.

Il est précisé que les visas ne sont valables que sur le territoire belge et pour une durée d'un jour.

Les représentants des Talibans participeront à une réunion de l'Union européenne à Bruxelles sur les questions de migration et de déportation des citoyens afghans vers leur pays.

Pour des raisons de sécurité, la date de leur visite n'a pas été officiellement divulguée. Cependant, certaines sources indiquent que le visa a été accordé pour le 23 juin.

La réunion devrait porter sur le retour des citoyens afghans n'ayant pas le droit de résider légalement en Europe et considérés comme une menace pour la sécurité.