15 000 dollars pour travailler comme ours

L'un des zoos de Chine a publié une offre d'emploi insolite qui a attiré l'attention du public. Selon le nouveau poste, les candidats peuvent gagner environ 15 000 dollars par an en portant un costume d'ours noir pour accueillir les visiteurs de manière divertissante.

L'annonce publiée par un parc naturel situé dans la ville de Luohe, dans la province du Henan, précise que les employés doivent se promener dans le parc sous les traits d'un ours noir et interagir avec les visiteurs de manière originale.

Fait intéressant, les « ours » ne peuvent pas avoir de conversations ordinaires avec les invités. Ils ne peuvent émettre que des sons animaliers. Il n'est permis de parler qu'en cas d'urgence ou lorsque l'aide est nécessaire.

Le poste est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes, les candidats devant être âgés de plus de 18 ans et en bonne santé physique. Le temps de travail est de six heures par jour, avec quatre jours de repos par mois.

L'administration souligne qu'il s'agit de l'un des emplois les plus libres de la région. Les employés peuvent se reposer lorsqu'ils sont fatigués, sauter, danser, grimper aux arbres ou effectuer d'autres mouvements amusants s'ils le souhaitent.

De plus, ne pas refuser la nourriture et les boissons offertes par les visiteurs fait également partie des tâches.

La direction du zoo affirme que ce travail convient aussi bien aux extravertis qu'aux introvertis, car il ne requiert ni longues conversations ni communications formelles avec les gens.

Après que l'annonce a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, le poste a suscité un grand intérêt. En peu de temps, plus de 100 candidats ont postulé et tous les postes vacants ont été pourvus.