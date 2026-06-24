Maladie inconnue au Congo : 14 décès signalés

Quatorze personnes sont décédées des suites d'une maladie dangereuse d'origine encore inconnue dans les régions occidentales de la République démocratique du Congo (RDC). L'information a été diffusée par Radio Okapi, s'appuyant sur les données du député local Jacques Ilunga.

Il a été rapporté que la maladie a commencé à se propager dans plusieurs villages de la zone de Bulungu, dans la province du Kwilu. Au cours des deux dernières semaines, un certain nombre de décès liés à cette maladie ont été enregistrés. La situation a suscité une grave inquiétude et une panique généralisée parmi la population locale.

En conséquence, de nombreuses familles ont commencé à migrer massivement vers la zone voisine d'Idiofa et les districts adjacents par mesure de sécurité. La propagation rapide de la maladie parmi les habitants provoque une grande anxiété.

Le député Jacques Ilunga a appelé les autorités gouvernementales à prendre des mesures urgentes pour envoyer des équipes de spécialistes sanitaires dans la région afin de collecter les échantillons nécessaires aux analyses biomédicales. Bena Mutuy, ancien responsable de la santé de la province, a également confirmé la propagation de la maladie inconnue, précisant que le nombre de décès pourrait atteindre près de 20.

Selon les experts, les principaux symptômes incluent de forts maux de tête, des vomissements, des douleurs abdominales et des douleurs aux genoux. Le plus inquiétant est qu'un décès peut survenir dans les 24 heures suivant l'apparition des premiers symptômes.

Auparavant, la propagation du virus Ebola avait été officiellement confirmée en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait alerté sur la propagation rapide de la maladie. En conséquence, les pays voisins ont temporairement fermé leurs frontières avec la RDC, et d'autres pays ont renforcé les contrôles sanitaires et épidémiologiques dans les aéroports.

Par ailleurs, le 20 juin, le premier patient suspecté d'être atteint du virus Ebola a été identifié en Israël. Selon les dernières données des Nations Unies, 1 000 cas de maladie à Ebola ont été officiellement enregistrés en République démocratique du Congo.