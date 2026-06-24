Un homme condamné après la découverte de plus de 300 pythons chez lui

En Chine, un homme qui élevait des centaines de pythons dans son domicile a été condamné à une peine de prison. Lors des perquisitions menées par les forces de l'ordre, plus de 300 serpents ont été découverts chez lui.

L'affaire a débuté dans la ville de Taizhou, province du Zhejiang. Au printemps 2024, des habitants ont signalé la présence d'un reptile inhabituel au pied d'une montagne. Les experts ont identifié l'animal comme étant un python, précisant que cette espèce n'est pas indigène à la région.

Les enquêteurs ont alors supposé que le serpent s'était échappé d'un endroit proche. Comme les pythons nécessitent une température et une humidité spécifiques, les autorités ont analysé les foyers présentant une consommation d'électricité anormalement élevée.

Les investigations ont désigné un individu nommé Guo comme principal suspect. La surveillance a révélé qu'il apportait régulièrement des souris blanches chez lui, un aliment principalement acheté pour nourrir les serpents selon les experts.

Lors de la perquisition, la police a découvert une scène stupéfiante. Une partie de l'appartement était presque entièrement aménagée pour les serpents, avec des centaines de pythons conservés dans des bacs en plastique.

Au total, 309 pythons ont été saisis. Ils ont ensuite été remis à des institutions spécialisées.

Lors du procès, le suspect n'a pas caché son intérêt de longue date pour les serpents. Il a déclaré avoir acheté ses quatre premiers pythons en 2014, avant de commencer à les reproduire.

L'enquête a également révélé que lui et ses complices avaient vendu illégalement au moins 80 pythons. Deux autres personnes ont également été poursuivies dans le cadre de l'affaire.

Selon les données officielles, un total de 436 pythons a été identifié dans cette affaire criminelle. Les experts estiment leur valeur totale à plus de 30 millions de yuans.