Les Démocrates demandent l'examen d'un billet de 250 dollars à l'effigie de Trump

Des sénateurs démocrates demandent au bureau de l'inspecteur général du département du Trésor des États-Unis d'examiner le projet de billet de 250 dollars qui pourrait porter l'image de Donald Trump.

Selon Axios, les sénateurs ont exigé l'étude des coûts prévus pour la production de ce billet ainsi que les bases légales du projet.

Selon la législation américaine, l'utilisation de l'image de personnes vivantes sur les billets de banque n'est pas autorisée.

Pour cette raison, la mise en circulation d'un billet avec le portrait de Trump pourrait nécessiter une approbation spécifique du Congrès.