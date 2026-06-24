Les Démocrates demandent l'examen d'un billet de 250 dollars à l'effigie de Trump

·33·Monde
Les Démocrates demandent l'examen d'un billet de 250 dollars à l'effigie de Trump

Des sénateurs démocrates demandent au bureau de l'inspecteur général du département du Trésor des États-Unis d'examiner le projet de billet de 250 dollars qui pourrait porter l'image de Donald Trump.

Selon Axios, les sénateurs ont exigé l'étude des coûts prévus pour la production de ce billet ainsi que les bases légales du projet.

Selon la législation américaine, l'utilisation de l'image de personnes vivantes sur les billets de banque n'est pas autorisée.

Pour cette raison, la mise en circulation d'un billet avec le portrait de Trump pourrait nécessiter une approbation spécifique du Congrès.

Donald TrumpDépartement du Trésor des États-UnisAxiosCongrès des États-Unis
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Israël a-t-il secrètement introduit des milliers d'appareils Starlink en Iran ?Israël a-t-il secrètement introduit des milliers d'appareils Starlink en Iran ?Aujourd'hui, 16:30Le Taliban arrête un activiste ouzbek : son sort reste inconnuLe Taliban arrête un activiste ouzbek : son sort reste inconnuAujourd'hui, 16:15Un homme condamné après la découverte de plus de 300 pythons chez luiUn homme condamné après la découverte de plus de 300 pythons chez luiAujourd'hui, 14:51YouTube règle le litige d'un adolescent sur l'addiction aux réseaux sociauxYouTube règle le litige d'un adolescent sur l'addiction aux réseaux sociauxAujourd'hui, 14:14Une femme de 84 ans protège seule une île depuis 53 ansUne femme de 84 ans protège seule une île depuis 53 ansAujourd'hui, 14:06Elon Musk perd son statut de trillionnaire et chute de son recordElon Musk perd son statut de trillionnaire et chute de son recordAujourd'hui, 13:05
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine