Le chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britannique
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Larry, le célèbre chat résidant au 10 Downing Street, est devenu un symbole unique de la vie politique britannique.
Il vit au siège des Premiers ministres depuis 2011. Durant cette période, Larry a été témoin des mandats de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak et Keir Starmer.
À 19 ans, Larry est officiellement considéré comme le « Chief Mouser » (chef des souriceaux) chargé de lutter contre les rongeurs dans les bâtiments gouvernementaux.
Les Premiers ministres se succèdent, les ères politiques changent, mais Larry conserve toujours son « poste » à Downing Street.
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