Le chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britannique

Larry, le célèbre chat résidant au 10 Downing Street, est devenu un symbole unique de la vie politique britannique.

Il vit au siège des Premiers ministres depuis 2011. Durant cette période, Larry a été témoin des mandats de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak et Keir Starmer.

À 19 ans, Larry est officiellement considéré comme le « Chief Mouser » (chef des souriceaux) chargé de lutter contre les rongeurs dans les bâtiments gouvernementaux.

Les Premiers ministres se succèdent, les ères politiques changent, mais Larry conserve toujours son « poste » à Downing Street.