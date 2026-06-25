Le chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britannique

·5·Monde
Le chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britannique

Larry, le célèbre chat résidant au 10 Downing Street, est devenu un symbole unique de la vie politique britannique.

Il vit au siège des Premiers ministres depuis 2011. Durant cette période, Larry a été témoin des mandats de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak et Keir Starmer.

À 19 ans, Larry est officiellement considéré comme le « Chief Mouser » (chef des souriceaux) chargé de lutter contre les rongeurs dans les bâtiments gouvernementaux.

Les Premiers ministres se succèdent, les ères politiques changent, mais Larry conserve toujours son « poste » à Downing Street.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des tremblements de terre puissants et successifs provoquent la panique au VenezuelaDes tremblements de terre puissants et successifs provoquent la panique au VenezuelaAujourd'hui, 10:09Que s'est-il passé après le séisme de 7,2 magnitude au Japon ?Que s'est-il passé après le séisme de 7,2 magnitude au Japon ?Aujourd'hui, 09:48La vie d'une femme qui n'a mangé que des pommes de terre pendant 40 ans a changéLa vie d'une femme qui n'a mangé que des pommes de terre pendant 40 ans a changéHier, 23:42Une femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au PakistanUne femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au PakistanHier, 23:00Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-BasPremière euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-BasHier, 22:48Un chat pensé être un mâle donne naissanceUn chat pensé être un mâle donne naissanceHier, 22:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense