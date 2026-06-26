Une solution géniale pour protéger les enfants des jardins d'enfants de la chaleur estivale au Japon

·38·Monde
Une solution géniale pour protéger les enfants des jardins d'enfants de la chaleur estivale au Japon

Dans l'un des jardins d'enfants du Japon, une solution inhabituelle a été mise en œuvre pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité en plein air, même pendant la chaleur estivale. Un immense parasol en tissu de 25 mètres sur 30 mètres a été installé au-dessus de l'aire de jeux.

La structure, couvrant environ 750 mètres carrés, bloque les rayons du soleil tout en permettant la circulation de l'air. Par conséquent, la température sous le parasol est nettement plus fraîche que dans les zones exposées.

Un autre avantage de ce parasol est qu'il peut être facilement ouvert et fermé selon les besoins, sans nécessiter de grands travaux de construction.

Depuis le lancement du projet, les enfants jouent librement et joyeusement sous le parasol. Cette initiative, bien que simple en apparence, s'est avérée être une solution très efficace pour préserver la santé des enfants.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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