Secret révélé après 150 ans : qu'était cette étrange structure de village ?

Dans le village de Alfriston situé dans le comté du Sussex oriental en Angleterre, une petite structure en silex suscite divers débats et conjectures parmi les habitants depuis près d'un siècle et demi. Pendant des années, diverses théories ont été avancées sur la fonction originelle de ce dispositif en forme d'obélisque dressé près d'un parking. Désormais, un historien local a mis au jour sa véritable histoire.

Pendant longtemps, diverses opinions ont circulé sur cet édifice mystérieux. Certains y voyaient une tour servant à la fabrication d'anciennes munitions, d'autres un four à briques. Certains ont même suggéré qu'il s'agissait d'un petit cachot destiné à enfermer temporairement les contrevenants.

L'historien local Kevin Gordon a réussi à déterminer l'origine réelle de la structure en étudiant des cartes d'archives et des documents historiques. Il confie avoir lui-même imaginé, sur le ton de la plaisanterie, diverses théories farfelues à son sujet.

« L'une de mes suppositions les plus étranges était qu'il s'agissait d'une fusée à charbon de l'époque victorienne, mais qu'elle n'avait jamais décollé », raconte Kevin Gordon.

L'historien souligne que d'anciennes cartes indiquent la présence d'un moulin à vent dans cette zone. Cependant, celui-ci se trouvait à quelques centaines de mètres au sud. Sur une carte de 1871, c'est précisément à cet endroit qu'est mentionné un pigeonnier (dovecote) ce qui signifie que la structure, considérée comme mystérieuse jusqu'à aujourd'hui, a été construite à l'origine comme pigeonnier.

Cependant, l'histoire de l'édifice ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, le bâtiment s'est considérablement dégradé et a été laissé à l'abandon. Selon l'historien, le propriétaire d'une maison voisine a décidé d'utiliser le bâtiment à l'époque, le rénovant pour en faire une petite maison de jeu pour ses enfants. Ainsi, l'ancien pigeonnier est devenu le lieu favori des enfants.

Aujourd'hui, bien que la structure soit globalement stable, les traces du temps et de la nature sont nettement visibles sur ses murs et son apparence extérieure.

Les débats continuent autour de cet objet ayant une importance historique pour les habitants. Parallèlement, le conseil du comté du Sussex oriental

a indiqué que cette structure n'est pas officiellement inscrite sur la liste des sites du patrimoine culturel. Par conséquent, elle ne bénéficie pas d'une protection juridique spéciale.

Selon les experts, si des travaux de construction sont entrepris dans ce parking ou ses environs à l'avenir, la question de la préservation, de la restauration ou de l'enregistrement officiel de la structure comme monument historique pourrait être à nouveau d'actualité.